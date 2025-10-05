Slušaj vest

Danas oko 17 časova došlo je do požara u porodičnoj kući u Novom Bečeju. 

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", buktinja se dogodila u ulici Rečo Antala. 

Dodaje se da je materijalna šteta ogromna, ali nema povređenih lica. 

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje na druge objekte. 

Uviđajem će se utvrditi okolnosti i uzrok. 

Kurir.rs

