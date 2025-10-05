Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje na druge objekte
Buktinja
BUKTINJA VIDLJIVA SA VEĆE DALJINE! Požar "progutao" porodičnu kuću u Novom Bečeju (VIDEO)
Slušaj vest
Danas oko 17 časova došlo je do požara u porodičnoj kući u Novom Bečeju.
Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", buktinja se dogodila u ulici Rečo Antala.
Dodaje se da je materijalna šteta ogromna, ali nema povređenih lica.
Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje na druge objekte.
Uviđajem će se utvrditi okolnosti i uzrok.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši