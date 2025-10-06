Slušaj vest

Taksistu Branka Antić upoznali smo još tokom pandemije korona virusa, kada je besplatno prevozio zdravstvene radnike do posla. Ovim gestom privukao je veliku pažnju i divljenje svih, a prozvali su ga i herojem. Nažalost, juče je stigla tužna vest da je Branko Hadži Antić napustio ovaj svet u 56. godini.

Dobročinitelj, pokretač akcije Taksi humanost na delu, i osnovač humanitarne organizacije, Branko Antić pojavio se u medijima u teškim danima za zemlju. Građani Srbije čuli su njegovo ime za vreme vanrednog stanja. To je bio onaj taksista koji je okupio saradnike i u danima najvećih strepnji od tada još nepoznatog korona virusa, razvozio lekare.

Tada se o njemu najviše pisalo jer je više od 50 dana besplatno prevozio medicinske radnike i sve zaposlene u zdravstvu, od kuće do posla i nazad. Prve vožnje bile su do Instituta za onkologiju. Tada je u razgovoru sa medijima govorio da nije ni slutio da će se tri godine kasnije sresti sa nekima od onih koje je vozio na njihovo radno mesto.

Foto: Privatna Arhiva

Godinu dana nakon velike akcije, bio je nagrađen za dobročinstvo, sa još 19 građana Srbije, a onda su i njemu zatrebali lekari. Nažalost, za Branka su 2022. godine došla teška vremena jer je dobio kancer bubrega koji je operisao uspešno se oporavio. Iako vesti nisu bile dobre, on je ostao stamen čovek.

- Dobro je, hvala bogu. Jesam dobio kancer i operisao ga pre dva i po meseca. Guram dalje, traje borba. Nisam klonuo. Nastavio sam dalje, kao da nema ništa - rekao je on.

Za 53 dana 15.000 vožnji

Branko je bio heroj Srbije i to je pokazao u najtežim trenucima kada je strah bila najčešća emocija, ali ona kod Branka nije postojala. Organizovao je čak 15.000 vožnji vožnji za zdravstvene radnike. Njemu su se u akciji pridružile kolege, ne samo iz Beograda, već i iz Banjaluke. Dobio je pomoć udruženja beogradskih taksista, koji su im dali telefone i tim koji je primao pozive i kontaktirao vozače, zahvaljujući čijem su angažovanju dobijali i gorivo. Tokom 53 dana vanrednog stanja usluživali su osblje čak 57 gradskih zdravstvenih ustanova.

Priča o humanitarcu Branku Antiću Foto: Privatna Arhiva

On je tada pričao i kako u to vreme nisu radili da ne bi izlagali zdravstvene radnike riziku od zaraze.

Sa svojom humanitarnom organizacijom na različite načine je pomagao ljudima kojima je pomoć bila najpotrebnija.

Naročito je bio vezan za srpske sredine na Kosovu kojima je redovno pomagao. Mnoga deca iz ovih sredina su zahvaljujući njemu i njegovoj organizaciji koja je organizovala karavane, prvi put otišla na more.