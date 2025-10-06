Slušaj vest

Na prvi pogled, ovaj saobraćajni znak deluje jednostavno - dve strelice u suprotnim smerovima, jedna crna koja pokazuje nadole i druga crvena koja ide nagore. Ipak, mnogi vozači u Srbiji nisu sigurni šta on zapravo znači, a nepoznavanje može dovesti do opasnih situacija i novčanih kazni.

Šta znak zapravo znači?

Znak sa crvenom strelicom nagore i crnom nadole označava „prvenstvo prolaza nad vozilima iz suprotnog smera“. To znači da vozač koji nailazi na ovaj znak ima pravo prvenstva kada se put sužava, na primer kod radova, mostova ili prolaza gde se ne mogu mimoići dva vozila.

S druge strane, vozač iz suprotnog pravca, koji vidi obrnut znak (sa crvenom strelicom nadole i crnom nagore), nema prvenstvo i mora da se zaustavi i propusti vozilo koje ima prednost.

Šta znači znak sa crvenom strelicom nagore i crnom nadole Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Gde se postavlja ovaj znak?

Ovaj znak se obično postavlja na mestima gde je put sužen, a mimoilaženje vozila nije bezbedno. Najčešće ga možete videti:

kod radova na putu,

na mostovima i uskim prolazima,

u planinskim područjima sa oštrim krivinama. Kazne za nepoštovanje

Ako vozač ne poštuje značenje ovog znaka i ne propusti vozilo koje ima prvenstvo, može biti kažnjen novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara, uz mogućnost izricanja kaznenih poena ili čak zabrane upravljanja vozilom u težim slučajevima.

Osim novčane kazne, nepoštovanje ovog znaka može izazvati i saobraćajnu nezgodu, jer se situacije u kojima se vozila mimoilaze na uskom delu puta često dešavaju pri maloj vidljivosti ili većoj brzini.

Kazna za nepoštovanje i do 20.000 dinara Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zašto je važno poznavati znak?

Iako deluje kao detalj, ovaj znak je izuzetno važan za bezbednost na putevima sa suženim kolovozom. Poznavanje njegovog značenja može sprečiti sukob između vozača i potencijalne nesreće.

Dakle, sledeći put kada vidite znak sa crnom strelicom nadole i crvenom nagore - setite se: vi imate prvenstvo prolaska.

Ali ako je strelica crvena i pokazuje nadole - vaš je red da sačekate.

Kurir.rs/ Blic