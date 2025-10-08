Slušaj vest

General-pukovnik Nebojša Pavković i komandant Treće armije za vreme NATO agresije na SRJ 1999. godine objavio je svoj ratni dnevnik u kom je naveo da je 23. marta 1999. godine, dan pred početak bombardovanja naše zemlje, doneo odluku koja je spasla 250-300 života i od 900 do 1.000 vozila.

General-pukovnik je ranije najavio da je napuštanje Kosova i Metohije od strane OEBS-a značilo samo jedno - NATO sprema pakleni udar!

Pavković je opisao da tog dana nije imao mira. Iako je spremno dočekao agresiju, osećao je da nešto nije u redu. Razgovarao je sa sinom i posle toga osetio blago olakšanje.

Osetio je i ponos kad je video da njegovi ljudi nastavljaju da posao obavljaju profesionalno, iako svi znaju šta ih čeka i imaju članove porodice za koje brinu, ali su potpuno posvećeni poslu.

Pavković o 23. martu 1999. Foto: EPA/Srdjan Suki

Ipak, nešto je i dalje mučilo Pavkovića. Nije mogao da otkrije o čemu se radi i da li je nešto propustio. Zastrašujuća tišina nadvila se nad Trećom armijom. Iako su svi pripadnici armije bili zauzeti, ćutali su i mirno radili, a znali su da ih već sledećeg dana čeka pakao koji će im NATO prirediti. General-pukovnik je odjednom shvatio šta ga je mučilo. To je bilo Osnovno komandno mesto Treće armije u Kuršumliji. Istog momenta, Pavković je pozvao general-majora Ljubišu Stojimirovića, koji je bio načelnik štaba.

Pavković je, na iznenađenje Stojimirovića, zatražio od njega da izda naređenje da se napusti komandno mesto u Kuršumliji.

Stojimirović je ubeđivao Pavkovića da je "sve u redu".General-pukovnik nije želeo da objašnjava razloge za svoju odluku i dao je rok od 12 časova Stojimiroviću da izvrši zadatak i pronađe lokaciju za Komandno mesto u okolini Niša, kao i da izvrši premeštanje.

Pavković naredio premeštanje Foto: Profimedia

Tačno u podne Stojimirović je izvestio Pavkovića da je premeštanje izvršeno.

Gađana kasarna

Među prvim ciljevima, NATO avijacija pogodila je Osnovno komandno mesto Treće armije u Kuršumliji i tako ubila 7 pripadnika armije, među kojima potpukovnici Zoran Petrović i Vlastimir Stanojević i pet pripadnika iz sastava 354. pešadijske brigade.

Kasarna je gađana sa sedam projektila, a pet pripadnika breigade bili su angažovani na raseljenju magazina ratnih materijalnih rezervi Savezne vlade. Došli su u kasarnu da gledaju Dnevnik i nastradali. Kasnije se utvrdilo da je bilo još žrtava.

Da je komandno mesto bilo posednuto NATO avijacija bi uništila Komandu Treće armije. Tu je trebao da se nalazi i general-pukovnik Nebojša Pavković koji je odlukom da premesti Komandno mesto spasao 250-300 života i 900-1000 vozila armije.

General-pukovnik Nebojša Pavković je pred NATO tribunalom u Hagu osuđen na 22 godine zatvora. Da li je možda osuđen zbog toga što je spasio više od 250 života u jednoj sekundi?

