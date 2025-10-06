Saobraćaj u Srbiji odvija se po mokrim kolovozima dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Savetuje se opreznija vožnja zbog opasnosti od odrona zemlje i kamena na putevima kroz useke jer bujične vode ostavljaju nanose zemlje na kolovoz.
Na putevima u nižim predelima vozače očekuje dobra prohodnost međutim, povremena kiša, pljuskovi i niska oblačnost može i danas usporavati saobraćaj, a posebno na prilazima većih gradova jer se uobičajeno u prvom radnom danu posle vikenda saobraćaj pojačava Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.
Kamioni i šleperi na prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po dva sata, dodao je AMSS.
