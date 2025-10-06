Slušaj vest

Savetuje se opreznija vožnja zbog opasnosti od odrona zemlje i kamena na putevima kroz useke jer bujične vode ostavljaju nanose zemlje na kolovoz.

Na putevima u nižim predelima vozače očekuje dobra prohodnost međutim, povremena kiša, pljuskovi i niska oblačnost može i danas usporavati saobraćaj, a posebno na prilazima većih gradova jer se uobičajeno u prvom radnom danu posle vikenda saobraćaj pojačava Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna.

Kamioni i šleperi na prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz zemlje čekaju po dva sata, dodao je AMSS.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoPreminuo taksista Branko Antić: Besplatno taksirao u vreme korone, pomogao ljudima na Kosovu, a onda saznao stravičnu istinu
Branko Antić
DruštvoHRVAT PRVI PUT DOŠAO NA SRPSKU SVADBU KOD RODBINE KOJU I NE POZNAJE: Pogledajte šta su nam dali da jedemo! Kitio trubače, išao po mladu! (VIDEO)
Screenshot 2025-10-05 142613.jpg
Društvo"KAD SE MILOŠ PROBUDIO IZ KOME, POKAZALA SAM MU SNIMAK ULTRAZVUKA" Jovana saznala da je trudna posle suprugove nesreće, a onda je usledila borba za život FOTO
Miloš i Jovana
DruštvoDANAS SNEG PA TEMPERATURE SKAČU IZNAD 20 STEPENI! Čubrilo objavio detaljnu prognozu, od ovog datuma se sve menja: OVO NIKO NIJE OČEKIVAO
Zlatibor (1).jpg
DruštvoMina do pre nekoliko godina bila na samrti, a sada čeka bebu! Mislala je da će umreti, a onda se desilo čudo: Borila sam se za život, a sada nosim novi život!
collage.jpg
DruštvoMNOGI KAŽU DA JE DANAS PRAZNIK ČUDA: Veruje se da je veoma važno da uradite jednu stvar - vernici običaj poštuju vekovima
Jovan Krstitelj