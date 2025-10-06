Slušaj vest

Najnovija saznanja i preporuke u lečenju dijabetesa tipa 1 i 2 sa inostranih klinika, instituta i kongresa stigla su u Srbiju.

- Izgleda da je na pragu neka mogućnost lečenja u ranim fazama ili prevencije novim agensima, a i mnogo više se zna o tome kako se taj dijabetes razvija. To ne znači da će se oni skinuti sa insulina sada, mada je i to moguće, nego naš najambiciozniji cilj je u stvari da kod osoba koje su sklone tipu 1 dijabetesa, taj razvoj bolesti zaustavimo - kaže endokrinolog, dr Nebojša Lalić.

Foto: Kurir Televizija

I kod lečenja dijabetesa tipa 2 i gojaznosti, revoluciju su doneli novi insulini.

- Uvedeni su novi lekovi koji imaju to dvostruko dejstvo da mogu da normalizuju nivo šećera u krvi, a istovremeno i da deluju na smanjenje telesne težine, jer su to dva osnovna stuba, tako se danas misli, lečenja tipa 2 dijabetesa. To je dijabetes odraslih, koga ima mnogo više nego tipa 1 - dodaje dr Lalić.

Edukacija obolelih veoma je značajna, a tu ulogu već godinama ima specijalna bolnica Merkur u Vrnječkoj banji.

Foto: Kurir Televizija

- Svi dijabetičari na insulinu imaju pravo jednom u četiri godine da dođu u Merkur o trošku države. Put je vrlo lak, obrate se svom lekaru koji da predlog na komisiji i ona overava vrlo brzo i onda imaju pravo u naredna tri meseca da budu deset dana kod nas. Tih deset dana deluje kratko, deluje mnogo malo u odnosu na četiri godine, ali verujte, značajan broj pacijenata je video šta znači dolazak u Merkur. Za tih deset dana naši lekari imaju mnogo više vremena da se posvete pacijentu, da mu objasne šta je bitno tu, kakve su doze insulina, da li je jedna ili dve ili četiri, koliko mora da se bavi fizičkom aktivnošću i šta je neophodno i kako da se hrane - kaže dr Dejan Stanojević iz specijaline bolnice Merkur.

Iako je dijabetes veoma ozbiljna i teška bolest, ukoliko se otkrije na vreme i primene savremene terapije u kombinaciji sa ishranom i fizičkim aktivnostima, iz teške bolesti prerasta u stanje.

