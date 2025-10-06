Kilometarske kolone na auto-putu Novi-Sad Beograd: Snimak iz drona pokazuje posledice nakone jezivog udesa (VIDEO, FOTO)
U ranim jutarnjim satima kamion je udario u portal iznad auto-puta Novi Sad-Beograd, u blizini Maradika, probio ogradu i sleteo u njivu.Stvaraju se ogromne gužve na tom delu saobraćajnice, a snimak dronom najbolje pokazuje kolike su gužve i koliko je kolona vozila na autoputu dugačka.
Prema rečima očevidaca, dve ćerke i majka su bile u autu.
- Kamion je odjednom iz desne trake, pretpostavljam da je zaspao za volanom, prešao u levu, pravo na njih. Zakačio ih je jednim delom i odgurnuo na bankinu. Vozač kamiona je u tom trenutku pokušao da ispravi kamion, da ga zadrži na putu, ali nije uspeo te je završio u njivi. Po onome što smo videli, niko nije povređen, ali će ovim ženama ostati trauma - rekli su očevici saobraćajne nezgode.
Otežan saobraćaj
Iz tog razloga, obustavljen je saobraćaj iz smera Beograda zbog pada dela portala, a otežan saobraćaj u smeru ka Beogradu zbog delova nakon nezgode.
Kamion je probio ogradu i izleteo preko suprotnog smera u njivu. Prema prvim informacijama, nema teže povređenih.
Koristite alternativne pravce
Kako se može videti na snimku iz drona, i dalje je zastoj na auto-putu iz smera Beograda ka Novom Sadu kod Inđije zbog saobraćajne nezgode.
Prema najnovijim informacijama, počelo je raščišćavanje saobraćajnice.
Kako bi se izbegao ovaj deo saobraćajnice, vozačima se preporučuju alternativni pravci.
Kurir.rs/ Blic