- Kamion je odjednom iz desne trake, pretpostavljam da je zaspao za volanom, prešao u levu, pravo na njih. Zakačio ih je jednim delom i odgurnuo na bankinu. Vozač kamiona je u tom trenutku pokušao da ispravi kamion, da ga zadrži na putu, ali nije uspeo te je završio u njivi. Po onome što smo videli, niko nije povređen, ali će ovim ženama ostati trauma - rekli su očevici saobraćajne nezgode.