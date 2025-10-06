Slušaj vest

U ranim jutarnjim satima kamion je udario u portal iznad auto-puta Novi Sad-Beograd, u blizini Maradika, probio ogradu i sleteo u njivu.Stvaraju se ogromne gužve na tom delu saobraćajnice, a snimak dronom najbolje pokazuje kolike su gužve i koliko je kolona vozila na autoputu dugačka.

Prema rečima očevidaca, dve ćerke i majka su bile u autu.

- Kamion je odjednom iz desne trake, pretpostavljam da je zaspao za volanom, prešao u levu, pravo na njih. Zakačio ih je jednim delom i odgurnuo na bankinu. Vozač kamiona je u tom trenutku pokušao da ispravi kamion, da ga zadrži na putu, ali nije uspeo te je završio u njivi. Po onome što smo videli, niko nije povređen, ali će ovim ženama ostati trauma - rekli su očevici saobraćajne nezgode.

Otežan saobraćaj

Iz tog razloga, obustavljen je saobraćaj iz smera Beograda zbog pada dela portala, a otežan saobraćaj u smeru ka Beogradu zbog delova nakon nezgode.

Kamion je probio ogradu i izleteo preko suprotnog smera u njivu. Prema prvim informacijama, nema teže povređenih.

Koristite alternativne pravce

Kako se može videti na snimku iz drona, i dalje je zastoj na auto-putu iz smera Beograda ka Novom Sadu kod Inđije zbog saobraćajne nezgode.

Nezgoda na auto-putu
Koristite alternativne pravce do Novog Sada Foto: Kurir/D.š

Prema najnovijim informacijama, počelo je raščišćavanje saobraćajnice.

Kako bi se izbegao ovaj deo saobraćajnice, vozačima se preporučuju alternativni pravci.

Kurir.rs/ Blic

