Iako na zvaničnom sajtu Srbija voza još nije vidljiv vozni red za liniju Beograd – Subotica – Beograd, red vožnje je istaknut na stajalištu pored subotičke železničke stanice.

Kako može da se vidi, prugom će saobraćati 13 vozova za Beograd i isto toliko nazad. Noćnih polazaka neće biti. Četiri brza između Beograda i Subotice će stajati samo u Novom Sadu i Vrbasu, a razdaljinu bi trebalo da prelaze sat i dvadeset minuta, dok je za ostale vožnje predviđeno dvadeset minuta više.

Planirano je da voz Soko između Novog Sada i Subotice putuje 41 minut, dok će putovanje između Beograda i Subotice trajati oko 79 minuta.

Voz Soko
Soko će putovati do subotice sat i 20 minuta Foto: Marko Karović

Prvi polazak u 5, poslednji u 22 sata 

Interregio vozovi će saobraćati nešto sporije – 54 minuta od Novog Sada do Subotice i oko 99 minuta od Beograda do Subotice.

Prvi voz za prestonicu je u 5 sati ujutro, a poslednji u 22,00.

Pruga je juče otvorena za teretni saobraćaj, a od srede, 8. oktobra u 12.00 krenuće i putnički. Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, karta od Beograda do Subotice će koštati 2.000 dinara, a vožnja će biti besplatna od srede do nedelje 12. oktobra.

Kako se može videti na fotografijama reda vožnje brzi polasci iz Subotice za Beograd i prestonice za Suboticu su planirani u 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata.

