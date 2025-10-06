Slušaj vest

Ovom događaju prvi put su prisustvovala deca iz Kosovske Mitrovice, učenici četvrtog razreda osnovne škole Sveti Sava i Branko Radičević i deca iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska.

- Želimo da podstaknemo darovitost, talenat, stvaralaštvo, ali i da pošaljemo poruku da naša deca treba da se povezuju, druže i da budu jedna porodica, bez obzira gde žive. Naš zadatak je da deci sa KiM, koja žive u specifičnim uslovima, obogatimo detinjstvo svim onim sadržajima koje naša zemlja i društvo mogu da pruže - istakla je ministar Milica Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je najavila da će 2. decembra biti organizovana prva Međunarodna konferencija, posvećena izazovima i perspektivama inkluzivne Srbije, na kojoj će se razgovarati o svemu što je do sada učinjeno i što je u planu na tom polju.

- Događaji koji promovišu inkluziju, zajedništvo, ljubav i solidarnost, međusobno poštovanje i razumevanje različitosti imaju za cilj da zajedničkim snagama prevaziđemo barijere koje postoje u našem društvu. Ministarstvo je posvećeno unapređenju položaja osobama sa invaliditetom, ali ono što je naš cilj jeste da stvaramo društvo bez barijera - naglasila je ona.