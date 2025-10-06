Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas sa direktorom policije generalom Draganom Vasiljevićem i najvišim rukovodstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, promociji diplomiranih studenata i prijemu nove generacije u ovu visokoškolsku ustanovu, kojima je poručio da će činiti važan deo bezbednosnog sektora Srbije i da se od njih očekuju posvećenost, znanje i integritet.

Ministar je, takođe, ukazao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek ulagati u svoje pripadnike koji su svoj život posvetili bezbednosti drugih.

- U vremenu kada se svet suočava sa novim bezbednosnim izazovima, od organizovanog kriminala i trgovine narkoticima do visokotehnoloških pretnji i terorizma, mi ne smemo imati slabost, moramo imati znanje, disciplinu i odlučnost. Bez jake policije

nema ni jake države. Bez bezbednosti nema ekonomskog razvoja, nema napretka. I zato Ministarstvo unutrašnjih poslova neće posustati, nastavićemo da ulažemo u opremu, u tehnologiju, u obuke, ali pre svega u vas - poručio je ministar na promociji 138

diplomiranih studenata generacije 2023/2024, kao i 135 novih studenata generacije 2025/2026, uz pet kolega iz Republike Srpske.

Među diplomcima su 34 devojke, kojima je ministar čestitao i poželeo da ih u narednim generacijama bude više.

- Danas postajete važan deo bezbednosnog sistema Srbije. Bilo da ćete raditi u uniformi, u istraživanju, analitici, forenzici, obrazovanju ili drugim institucijama koje podržavaju bezbednosni sistem. Svako od vas biće karika u lancu koji čuva našu državu - rekao je Dačić koji je istakao da je snaga države u onima koji je brane i da je uveren da ove generacije studenata KPU to jesu.

Rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Zoran Đurđević poručio je da biti policajac predstavlja poseban način života, kao i da su posvećenost profesionalnim obavezama, privrženost profesiji, želja i spremnost za unapređenjem policijske profesije garanti efikasne zaštite osnovnih prava i slobode građana Republike Srbije.