MINISTAR I DIREKTOR POLICIJE PRISUSTVOVALI PROMOCIJI DIPLOMIRANIH STUDENATA I PRIJEMU NOVIH NA KPU: Vi ste važan deo bezbednosnog sektora države (foto)
Potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas sa direktorom policije generalom Draganom Vasiljevićem i najvišim rukovodstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, promociji diplomiranih studenata i prijemu nove generacije u ovu visokoškolsku ustanovu, kojima je poručio da će činiti važan deo bezbednosnog sektora Srbije i da se od njih očekuju posvećenost, znanje i integritet.
Ministar je, takođe, ukazao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek ulagati u svoje pripadnike koji su svoj život posvetili bezbednosti drugih.
- U vremenu kada se svet suočava sa novim bezbednosnim izazovima, od organizovanog kriminala i trgovine narkoticima do visokotehnoloških pretnji i terorizma, mi ne smemo imati slabost, moramo imati znanje, disciplinu i odlučnost. Bez jake policije
nema ni jake države. Bez bezbednosti nema ekonomskog razvoja, nema napretka. I zato Ministarstvo unutrašnjih poslova neće posustati, nastavićemo da ulažemo u opremu, u tehnologiju, u obuke, ali pre svega u vas - poručio je ministar na promociji 138
diplomiranih studenata generacije 2023/2024, kao i 135 novih studenata generacije 2025/2026, uz pet kolega iz Republike Srpske.
Među diplomcima su 34 devojke, kojima je ministar čestitao i poželeo da ih u narednim generacijama bude više.
- Danas postajete važan deo bezbednosnog sistema Srbije. Bilo da ćete raditi u uniformi, u istraživanju, analitici, forenzici, obrazovanju ili drugim institucijama koje podržavaju bezbednosni sistem. Svako od vas biće karika u lancu koji čuva našu državu - rekao je Dačić koji je istakao da je snaga države u onima koji je brane i da je uveren da ove generacije studenata KPU to jesu.
Rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta prof. dr Zoran Đurđević poručio je da biti policajac predstavlja poseban način života, kao i da su posvećenost profesionalnim obavezama, privrženost profesiji, želja i spremnost za unapređenjem policijske profesije garanti efikasne zaštite osnovnih prava i slobode građana Republike Srbije.
- Danas promovišemo 138 oficira srpske policije, oficira spremnih da se suoče sa svim bezbednosnim izazovima, spremnih da svojim entuzijazmom grade dobru komunikaciju sa građanima, da se sa visokim stepenom efikasnosti suprotstave svim oblicima kriminala, posebno organizovanom i visokotehnološko - rekao je Đurđević, poručivši diplomiranim studentima da su znanje i čast vrednosti po kojima se prepoznaju, kao i da budućnost pripada onima koji žele i znaju da moraju svakoga dana da uče i napreduju.