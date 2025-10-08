Zašto se na sto stavlja više noževa i viljušaka za jednu osobu

Slušaj vest

Na svečanijim večerama i formalnim događajima često se može videti postavka stola sa više noževa, viljušaka i kašika, uredno poređanih s obe strane tanjira. Iako na prvi pogled deluje komplikovano, ovaj raspored ima jasnu svrhu jer prati redosled jela i poštuje pravila bontona.

U osnovi, različita jela zahtevaju različit pribor. Predjelo, glavno jelo, riba i dezert često se jedu različitim vrstama pribora, koji se po pravilima postavljaju unapred. Na primer, za ribu se koristi poseban nož koji nema oštar sečivo, već je prilagođen za odvajanje mesa od kostiju. Za predjela se koristi manji pribor, dok glavno jelo zahteva veći nož i viljušku.

Redosled korišćenja pribora prati jednostavno pravilo: koristi se pribor s krajeva ka sredini, kako se jela smenjuju. Na taj način gost ne mora da razmišlja koji pribor da upotrebi - dovoljno je da prati raspored.

Kako koristiti duplirani escajg na stolu Foto: Shutterstock

Rasprava na mrežama

Činjenica je da pojedini ljudi ne znaju ova pravila pa se često iznenade kada vide dve ili tri viljuške pored tanjira. O ovome se prošle nedelje pokrenula polemika na X-u gde je jedan korisnik mnoge izenadio objavom da nikada neće shvatiti tu poentu.

- Bitno da se rakija hladi u kibli, pečenje se može jesti i prstima - pisalo je u jednom komentaru, dok je u drugom stajalo:

- Lako je da se nauči mada ovo nije kompletan setup. Ideš spolja ka unutra. Predjelo. Supa. Salata. Glavno jelo (ako je riba ide fish knife ako je steak ide steak knife). Gore je za kafu, desert, čaša za vodu, vino ( belo ili crveno).

Ipak, neki su zbog radoznalosti pitali i konobara da objasni.

- Prvi put mi se ovo desilo u hotelu Jugoslavija krajem osamdesetih, neki moji zvali konobara da pitaju za koliko osoba je jedno mesto - pisalo je u jednom komentaru.

Takođe, višestruki pribor ne služi samo praktičnoj svrsi, već i estetskoj i higijenskoj. Elegantna postavka stola odražava nivo formalnosti događaja, dok posebni noževi i viljuške za svako jelo obezbeđuju da se ukusi i mirisi ne mešaju.