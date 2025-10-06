Na vreme smo počeli remonte u rudarskom, termo i hidro sektoru i zato spremno ulazimo u grejnu sezonu. Sistem „Elektroprivrede Srbije“ sigurno i pouzdano radi, na deponijama termoelektrana imamo više od dva miliona tona uglja i uskoro će biti završeni i preostali

remontni poslovi - rekao je Dušan Živković, generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“, na obeležavanju Dana EPS u Zvorniku.

On je istakao da se Dan kompanije obeležava zajednički sa velikim jubilejom - 70 godina od početka rada hidroelektrane „Zvornik“, najstarije HE na Drini.

- HE „Zvornik“ je primer kako revitalizacijom povećavamo snagu elektrane, pouzdanost, efikasnost i produžavamo radni vek. Dosadašnjim revitalizacijama u hidro sektoru dobili smo novih 236 megavata snage i godišnju proizvodnju novih i zelenih 200 miliona kilovat-sati električne energije. Planirane revitalizacije hidroelektrana u narednom periodu povećaće snagu hidro kapaciteta za novih skoro 80 megavata, a modernizacija termo sektora sa projektima zaštite životne sredine obezbediće pouzdan rad ovog dela EPS u budućnosti –

ukazao je Živković.

Na obeležavanju 132 godine od početka rada prve termo centrale na Dorćolu, prvi čovek EPS je poručio da vreme u kojem živimo svakodnevno donosi promene, mnogo brže nego što smo navikli.

- Pojmovi energetska tranzicija, dekarbonizacija i digitalizacija nisu više reči o kojima se govori na stručnim skupovima, to je naša stvarnost. I EPS prepoznaje svoju odgovornost u tim procesima, koji zahtevaju rad, hrabrost, investicije, imamo potencijala i kapaciteta a, pre svega i viziju. Svesni smo međugeneracijske odgovornosti jer treba da donesemo odluke i

realizujemo projekte kojima ćemo generacijama ispred nas ostaviti energetsko nasleđe – zaklјučio je Živković.

Milan Aleksić, savetnik ministra za kapitalne projekte u Ministarstvu rudarstva i energetike, čestitao je dan EPS svim zaposlenima i istakao da je malo kompanija koje mogu da se pohvale da su „kičma“ privrede i da njihov rad prepoznaje u svakoj fabrici, bolnici, školi i

domaćinstvu.