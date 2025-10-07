Slušaj vest

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slaveSvetu prvomučenicu Teklu. Sveta prvomučenica Tekla, učenica Svetih apostola Pavla i Varnave, živela je u I veku. Rođena je u Ikoniji u porodici neznabožaca.

Kad su u Ikoniju pristigli Sveti apostoli Pavle i Varnava, imala je osamnaest godina i bila verena za nekog mladića. Slušajuću propoved o jevanđelju iz usta Svetih apostola, našla se među onim neznabošcima koju su poverovali u Hrista. Tada ju je krstio apostol Pavle, a ona se zavetovala da će do kraja života ostati devica.

Ogorčena majka prisiljavala je na razne načine ćerku da se odrekne takvog zaveta, pa ju je prijavila i sudiji zahtevajući da je strogo kazni. Iz ognja u koji je po kazni bačena, Tekla se izbavila nepovređena i otišla s apostolom Pavlom u Antiohiju, gde je uskoro optužena kao hrišćanka koja se gnuša braka, jer je odbila udvaranje gradskog starešine.

Osuđena zbog toga na smrt, bačena je pred zveri koje nisu htele ni da je dotaknu. Oslobođena, počela je da propoveda jevanđelje i mnoge preobratila u hrišćane, da bi se potom, po blagoslovu apostola Pavla, povukla u pusto mesto u blizini Selevkije, gde se podvizala i svojim isceljiteljskim i čudotvornim moćimauveravala ljude u snagu Hristove vere kojoj su pristupili.

Verujući da njena moć potiče od devičanstva, neki vrači iz Selevikije poslali su mladiće da napastvuju devicu, ali se ona u begu pomolila pred jednom stenom koja se rasklopila i postalo joj skrovište, a kasnije i grob.

Upokojila se u I veku kao veoma stara, Sveti Jovan Zlatousti je za nju rekao: “Čini mi se da vidim ovu blaženu devu kako prinosi Gospodu jednom rukom devstvo, a drugom mučeništvo.”

Veruje se da će upravo Sveta Tekla pomoći svima koji na današnji dan počnu da rade nešto, a zapadnu u nevolje. Dovoljno je da samo iskreno zamole i duhovna pomoć će stići. Sveta Tekla smatra se “prvostradalnicom” među ženama i takođe njihovom zaštitnicom.

Narod smatra da će danas damama koje odu u crkvu i iskreno zamole svetiteljku, biti ispunjena jedna želja dokle god je iskreno i duboko žele i veruju. Mošti ruke svete Tekle se čuvaju u staroj sarajevskoj crkvi.