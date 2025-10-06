Prema poslednjem popisu iz 2022. godine, čak 22 odsto stanovništva Srbije čine lica starija od 65 godina, a u pojedinim delovima zemlje, kao što su južna i istočna Srbija, svaki četvrti stanovnik je stariji od 64 godine.

Upravo te činjenice, kako je ministar navela, obavezuju Srbiju da radi na unapređenju sistema socijalne zaštite.

„Ovi podaci pokazuju da je pitanje starenja, pitanje naše sadašnjosti. Moramo aktivno i strateški da razmišljamo o poziciji naših starih, o obezbeđivanju njihovog aktivnog i zdravog starenja, jer starost ne znači kraj, već početak jedne nove faze“, naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.



Ona je navela i da je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posvećeno pripremi novog Zakona o socijalnoj zaštiti, koji bi upravo omogućio bolje usluge u sistemu socijalne zaštite.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ključne tačke novog zakona, koji će, prema rečima ministra, biti usvojen krajem sledeće ili počekom 2027. godine su uvođenje socijalnih penzija za najugroženije starije bez prihoda, povećanje iznosa novčane socijalne pomoći za staračka i samačka domaćinstva, prepoznavanje retkih bolesti, kao osnove za pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i jačanje lokalnih kapaciteta za pružanje usluga u zajednici.

Ministar je istakla da Srbija i Italija, čiji su predstavnici na današnjoj konferenciji podelili svoja iskustva, imaju društvo sa sličnim vrednostima. To je kako kaže, društvo matrijarhata, gde žena ima značajnu ulogu, stub je kuće, čuvar i tačka okupljanja, ona nosi iskustvo, neguje vrednosti, čuva tradiciju i ona je najpoštovaniji autoritet u kući, porodici, a samim tim i u državi.

„Neka porodična Srbija bude najbolji čuvar i mladih i starih, a aktivno starenje plod angažmana svih nas koji činimo srpsko društvo“, zaključila je Đurđević Stamenkovski.