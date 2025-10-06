Do kraja dana biće umereno, do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne Srbije povremeno sa slabim snegom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u svojoj najnovijoj prognozi.

Čeka nas slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.

U pojedinim delovima Beograda u toku popodneva povremeno kratkotrajna kiša.

Kretanje nevremena kroz Srbiju i region

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Vreme narednih dana

U utorak na severu promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar ujutro slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlјe.

U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenlјivo oblačno.

U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom.

Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje.