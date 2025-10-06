Do kraja dana biće umereno, do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne Srbije povremeno sa slabim snegom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u svojoj najnovijoj prognozi.

Čeka nas slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.

U pojedinim delovima Beograda u toku popodneva povremeno kratkotrajna kiša.

Kretanje nevremena kroz Srbiju i region

Screenshot 2025-10-06 162223.jpg
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-10-06 162239.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-10-06 162254.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-10-06 162320.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Screenshot 2025-10-06 162349.png
Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Vreme narednih dana

U utorak na severu promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar ujutro slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlјe.

U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenlјivo oblačno.

U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom.

Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje.

Zatim promenlјivo oblačno i prosečno toplo, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše, piše RHMZ na kraju najnovije prognoze.

Ne propustiteDruštvoAMSS: Kolovozi mokri, zadržavanja na granici za teretna vozila
trace bk3.jpg
Crna GoraDETALJI STRAVIČNE TRAGEDIJE: Sestre pronađene mrtve u snegu pored kuće, porodica došla da ih obiđe, pa zatekla užas
cg-sneg-mojkovac-ceca-smolovic.jpg
Crna GoraDVE SESTRE PRONAĐENE MRTVE U SNEGU U BIJELOM POLJU: Razlog je pretužan
sneg
PlanetaNE MOGU HELIKOPTEROM DA SPASAVAJU HRVATE ZAGLAVLJENE U LAVINI! Hitno se oglasila slovenačka policija: "Vreme je loše, čekamo da spasioci peške stignu gore"
helikopter.jpg