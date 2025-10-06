STIŽE NAM SNEG! OGLASIO SE RHMZ Evo koje delove Srbije očekuju padavine narednih dana
Do kraja dana biće umereno, do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne Srbije povremeno sa slabim snegom, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) u svojoj najnovijoj prognozi.
Čeka nas slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
U pojedinim delovima Beograda u toku popodneva povremeno kratkotrajna kiša.
Kretanje nevremena kroz Srbiju i region
Vreme narednih dana
U utorak na severu promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar ujutro slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.
Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 stepeni na jugoistoku do 17 stepeni na severu zemlјe.
U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenlјivo oblačno.
U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom.
Prema kraju dana potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći u većem delu i razvedravanje.
Zatim promenlјivo oblačno i prosečno toplo, u četvrtak suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka sa retkom pojavom kratkotrajne kiše, piše RHMZ na kraju najnovije prognoze.