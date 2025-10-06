Slušaj vest

"Ženio bih se ja, ali ni jedna neće u selo", to je rečenica koju ćete sigurno čuti ako neženje sa sela pitate šta čekaju. Zašto se život u selu omalovažava i zašto devojke danas neće da se udaju u manjem mestu, tema je o kojoj su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili Mladenović Marijana, majka četvoro dece i Njegoš Stojadinović.

Stojadinović: Zašto je sve više neženja na selima?

Stojadinović kaže da problem leži u nedovoljnom ulaganju u sela i seoske prostore, što mnogim mladim devojka ne stvara ništa drugo do odbojnost.

Foto: Kurir Televizija

- Da bi devojke došle u selo, moramo dosta da uložimo u sela, kod nas su dosta oronula. Moramo da uložimo u puteve, infrastrukturu. Kod nas devojke kad su išle na školovanje u Beograd i veće gradove,otišle su da se školuju i tu su ostale. To je veliki problem, pogotovo za nas momke koji smo na selu. Ja bih to u neki širi kontekst stavio zašto neće devojka na selu. Ceo život i bračni život sveo se na interes.

O svojim kriterijumima i o tome kakvu devojku bi voleo da vidi kraj sebe rekao je:

- Što se tiče moje tačke gledišta, mislim da sam neko ko je vredan, pošten, normalan, pobožan momak, prema tome i tražim devojku. Nije mi bitno da li ona ima auto, nema auto, nego je bitno da mi nađemo zajednički jezik i da krenemo da stvorimo porodicu, da zajednički radimo i da stvaramo. Znači, ništa posebno ne tražim. Normalno da mora postojati hemija i da se jedno drugome dopadnemo, jer ako nema hemije i obostrane ljubavi ne vredi ni polušavati.

Mišljenja je da interes prevazilazi čak i ljubav.

- Ja uvek glasam za selo, tu je mir i tišina. U selu možeš da zaradiš mnogo više nego što bi u državnoj ustanovi, a one neće u selo.

Mladenović: Dostupnost u gradu je velika prednost

Mladenović ističe dostupnost ono što čini život u gradu primamljivijim u odnosu na selo.

- Imam taj komfor da mi je sve u okolini zgrade. Ostaje mi više vremena da se bavim svojim poslom, decom.. Život u gradu je komforniji.

Govorila je o standardima današnjih devojaka, sve većem broju onih koje su same, ali i o interesima i pojmu ljubavi.

- Ja sam uvek za ljubav, to je na prvom mestu, ljubav može sve da se reši i sredi, tako da interes, novac, slava, lepota, sve je to prolazno. Ljubav ostaje za ceo život i ako je nađete onda ste zaista srećni. Što se mene tiče, ja sam je doživela na prvi pogled baš tada, kao što sam i njemu rekla, kad se čovek opusti i ne forsira, ne možemo mi ništa na silu ako nam to nije suđeno. Isto je tako i sa decom, na primer, mi želimo decu, pa ne možemo da ih dobijemo, a kad se čovek opusti, ono se desi, koliko nam je rečeno, biće ih toliko.

Foto: Kurir Televizija

