Marko i Mileva Župić iz sela Gustovare kod Mrkonjić Grada izrodili su tri sina - Stevana 1967. pa Željka dve godine kasnije i naposletku Živka 1971.

Marko je umro mlad i decu je podizala Mileva, piše Fejsbuk stranica Vojska Republike Srpske. Kada su momci stasali zaposlili su se u lokalnom šumskom gazdinstvu, živeli su od seče i prodaje šumske grade i drva za ogrev, ali i od poljskih radova na imanju.

A kada je trebalo da kupe svatove i da veselja priređuju, sva trojica su otišli u rat. Stevan i Željko su bili u 11. mrkonjičkoj brigadi VRS, gde im se ubrzo pridužio i treći brat Živko, kojeg je izbijanje ratnog požara zateklo u Tuzli na odsluženju JNA.

Bili su na mnogim ratištima, a stradali su praktično kod kuće istog dana 10. oktobra 1995. godine prilikom okupacije Mrkonjić Grada od strane hrvatskih oružanih snaga.

Željko je pronađen mrtav u mestu Surjan. Tela Stevana i Živka su ekshumirana 1. aprila 1996. iz masovne grobnice u Mrkonjić Gradu. Sva trojica su posthumno odlikovana Medaljom zasluga za narod.

Nijedan od njih nije bio oženjen i nije ostavio majci Milevi potomke. Preživela je tri infarkta. Njeno ranjeno srce je prestalo da kuca 2017. godine. Sahranjena je pored sinova.