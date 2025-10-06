RFZO

Kad zdravstvena ustanova naplaćuje usluge



Iz RFZO Kuriru odgovaraju da "osigurano lice RFZO ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju način i postupak ostvarivanja prava".

- Procenu da li je zdravstvena usluga hitna ili ne sprovodi isključivo služba hitne medicinske pomoći, odnosno dežurni lekar na osnovu medicinskih kriterijuma i opšteg stanja pacijenta. Medicinska pomoć koja je po proceni dežurnog lekara hitna obezbeđuje se osiguranim licima na teret RFZO. Ovaj princip važi na teritoriji cele Republike, a propisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima donetim za njegovo sprovođenje. Zdravstvena ustanova osiguranim licima naplaćuje usluge pružene na lični zahtev, iako imaju zdravstveno osiguranje, kao i usluge koje nisu procenjene kao hitne, a osigurano lice nema uredno overenu zdravstvenu karticu - navode iz RFZO i podsećaju da Zakon o zdravstvenom osiguranju propisuje šta je hitna medicinska pomoć (videti okvir, prim. nov.), kao i da je istim tim zakonom i podzakonskim aktima donetim za njegovo sprovođenje propisan spisak usluga koje se osiguranim licima obezbeđuju kao hitna medicinska pomoć:

- Navedeno procenjuje lekar u zdravstvenoj ustanovi u skladu s pravilima medicinske struke. Davanje odgovora na pitanje da li je slučaj građanina s temperaturom od 39°C hitan nije u nadležnosti RFZO. Podsećamo i da provera stručnog rada zdravstvenih radnika nije u nadležnosti RFZO.