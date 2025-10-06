"Nisam mogao da stojim na nogama, a Hitna mi daje račun od 900 dinara!" Slučaj u Novom Pazaru podigao buru: Ima li Hitna pomoć ima pravo da naplati usluge
- Javio sam se u hitnu službu zbog opšte slabosti, temperatura mi je bila 39, nisam imao snage, imao sam virus. Kad sam od medicinskih tehničara dobio račun od 900 dinara, šokirao sam se, nije mi bilo svejedno. Bio sam začuđen što se usluga na Hitnoj pomoći uopšte naplaćuje, a još imam i overenu knjižicu. Hoću da znam da li je Hitna pomoć privatna poliklinika ili javni servis za svakog građanina na ovom području - rekao je za Kurir Seid Torbić, Novopazarac, i šokirao mnoge u Srbiji, gde se podrazumeva da u Hitnoj pomoći, gde ideš kad ti nije dobro, a posebno ako imaš obavezno zdravstveno, što bi se reklo overenu knjižicu - ne plaćaš pregled lekara. A pružanje hitne pomoći svakako se ne naplaćuje, imao - nemao obavezno osiguranje.
Torbić kaže i da još ne može da dođe sebi od te noći.
- Ne pamtim kad sam toliko bio slab. Na nogama nisam mogao da stojim. U Hitnoj sam rekao da imam gen retke bolesti porfirije i da mi je baš loše. Dali su mi infuziju. A onda me dočekali s računom! Ispalo je da sam zloupotrebio Hitnu i zato morao da platim taj pregled, infuziju, merenje pritiska... Ko voli da ode u Hitnu u pola četiri ujutru?! Kome je to merak? - govori Torbić, koji je u Hitnoj pomoći bio 5. septembra.
Nije ovaj momak jedini kome se isto desilo u novopazarskoj hitnoj. Negoduju još neki građani što su otišli u svoju hitnu, a ona im naplatila. Jednom koji nam šalje račun 789 dinara u jedan ujutru 2. oktobra za pregled lekara, a dva i po sata kasnije drugom 913 dinara.
Istina je da na ulazu u tu istu Hitnu već 10 punih godina stoji odluka, sa sve potpisom predsednika Upravnog odbora Doma zdravlja i pečatom, koja glasi: "Služba Hitne medicinske pomoći sa sanitetskim transportom Doma zdravlja Novi Pazar naplaćivaće usluge pacijentima koji po proceni lekara nisu hitan medicinski slučaj po cenovniku usluga RFZO." Međutim, pacijenti se žale da to ranije nije naplaćivano, već da je nedavno krenulo.
- pregled 352,88
- infuzija 191,98
- merenje krvnog pritiska 148,13
- buscopan 6 po 1 ml (20 mg/1 ml) (ampula) 36,28
- glucosi infundibile 5% 1 po 500 ml (boca) 90,32
- igla nipro (roza) 1,2 mm (2 kom.) 6,38
- intravenske kanile 20G (2 kom.) 24,00
- sistem za infuziju G12 (kom.) 53,90
- špric 3D 10 ml (kom.) 4,54
- vata nesterilna 1.000 g (količina 5) 5,35
UKUPNO 913,76
* cene su u dinarima
Dr Ervin Ćorović, direktor DZ Novi Pazar, za Kurir kaže da Služba hitne medicinske pomoći (SHMP) opslužuje veliki broj građana, koji i ne moraju biti osiguranici RFZO.
- Hitna medicinska pomoć pruža se svim građanima koji tu žive ili se u trenutku potrebe za uslugama SHMP zateknu na teritoriji Grada Novog Pazara i okoline, bez obzira na zdravstveno osiguranje. Iz svega navedenog zaključuje se jedno, sve usluge SHMP pokrivaju sredstva RFZO i Ministarstva zdravlja u slučajevima koji su procenjeni kao hitni. Za sve usluge koje nisu procenjene kao hitne, osiguranici svoja prava ostvaruju preko drugih službi. Lekar procenjuje da li neko stanje zahteva hitnu medicinsku pomoć ili ne, što je i jedino relevantno kad je u pitanju rad SHMP - navodi dr Ćorović i dodaje:
- Pravni osnov za sve ovo nalazi se u Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, koji u članu 54 kaže: "Osigurano lice snosi troškove pružene hitne medicinske pomoći i nastale troškove pregleda i prevoza sanitetskim vozilom u slučaju neopravdanog zahteva za ukazivanje hitne medicinske pomoći", kao i u članu 60 Zakona o zdravstvenom osiguranju koji definiše hitnu medicinsku pomoć i Pravilniku o načinu i organizaciji obavljanja hitne medicinske pomoći (Službeni glasnik RS br. 110-00-00184/2025-05 od 10. 9. 2025)
RFZO
Kad zdravstvena ustanova naplaćuje usluge
Iz RFZO Kuriru odgovaraju da "osigurano lice RFZO ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju način i postupak ostvarivanja prava".
- Procenu da li je zdravstvena usluga hitna ili ne sprovodi isključivo služba hitne medicinske pomoći, odnosno dežurni lekar na osnovu medicinskih kriterijuma i opšteg stanja pacijenta. Medicinska pomoć koja je po proceni dežurnog lekara hitna obezbeđuje se osiguranim licima na teret RFZO. Ovaj princip važi na teritoriji cele Republike, a propisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima donetim za njegovo sprovođenje. Zdravstvena ustanova osiguranim licima naplaćuje usluge pružene na lični zahtev, iako imaju zdravstveno osiguranje, kao i usluge koje nisu procenjene kao hitne, a osigurano lice nema uredno overenu zdravstvenu karticu - navode iz RFZO i podsećaju da Zakon o zdravstvenom osiguranju propisuje šta je hitna medicinska pomoć (videti okvir, prim. nov.), kao i da je istim tim zakonom i podzakonskim aktima donetim za njegovo sprovođenje propisan spisak usluga koje se osiguranim licima obezbeđuju kao hitna medicinska pomoć:
- Navedeno procenjuje lekar u zdravstvenoj ustanovi u skladu s pravilima medicinske struke. Davanje odgovora na pitanje da li je slučaj građanina s temperaturom od 39°C hitan nije u nadležnosti RFZO. Podsećamo i da provera stručnog rada zdravstvenih radnika nije u nadležnosti RFZO.
U prvih pet dana oktobra SHMP u Novom Pazaru imala je više od 500 pregleda u ambulanti.
- Od 1. oktobra do sedam sati 6. oktobra obavljeno je 536 pregleda u ambulanti i naplaćeno 25, od kojih jedan broj pacijenata kojima je naplaćen pregled nisu imali overene knjižice. A svima njima, po proceni lekara, naplaćeno je u skladu s propisima jer se nije radilo o hitnim slučajevima - navodi dr Ćorović.
Zakon
Hitna medicinska pomoć
Hitna medicinska pomoć, u smislu Zakona o zdravstvenom osiguranju, član 60, jeste neposredna - trenutna medicinska pomoć koja se pruža da bi se izbeglo dovođenje osiguranog lica u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo oštećenje njegovog zdravlja ili smrt.
Pod hitnom medicinskom pomoći, u smislu ovog zakona, podrazumeva se i medicinska pomoć koja se pruži u roku od 12 sati od momenta prijema osiguranog lica u zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu da bi se izbeglo dovođenje osiguranog lica u životnu opasnost, odnosno nepopravljivo oštećenje njegovog zdravlja ili smrt.
Pravilnik
Plaćanje troškova
Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, član 54: Osigurano lice snosi troškove pružene hitne medicinske pomoći i nastale troškove pregleda i prevoza sanitetskim vozilom u slučaju neopravdanog zahteva za ukazivanje hitne medicinske pomoći.
Pravilnik
Neposredno ugrožen život...
Pravilnik o načinu i organizaciji obavljanja hitne medicinske pomoći, objavljen u Službenom glasniku 15. septembra 2025, u članovima 1. i 2. propisuje "način i organizaciju obavljanja zdravstvene delatnosti hitne medicinske pomoći na primarnom nivou zdravstvene zaštite... u cilju neprekidnog, urgentnog medicinskog zbrinjavanja odraslih i dece, kojima je zbog akutnog stanja, iznenadnog pogoršanja osnovne bolesti, stradanja ili povrede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili delovi tela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenskom intervalu moglo doći do životne ugroženosti, a u cilju maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja".