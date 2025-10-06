Slušaj vest

Srbija započinje intenzivnu nacionalnu kampanju za fertilitet, koju predvodi, između ostalih, i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Fertilitet predstavlja plodnost jedne populacije, a stopa fertiliteta je prosečan broj dece koju u reproduktivnom dobu rodi jedna žena.

Da bi se ostvarilo prosto obnavljanje stanovništva, stopa bi trebalo da bude 2,1, to jest da žena prosečno rodi dva deteta. Sve preko bi značilo populacioni rast. U Srbiji je stopa znatno niža od navedene godinama, baš kao i u većini razvijenih zemalja. Što bi se reklo - ispod nivoa opstanka! Projekcije Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da će nas do 2052. biti čak 1,5 miliona manje ako tome ne stanemo na put. A ova kampanja je idealna za tako nešto.

Jelena Žarić Kovačević, ministar za brigu o porodici i demografiju Foto: dragana_udovicic

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević istakla je da su kod nas, kao i svuda u svetu, primetni rastući izazovi u vezi s plodnošću. Inicijativa je i pokrenuta jer postoji nedovoljna javna svest o značaju reproduktivnog zdravlja, a prisutni su i psihološki i sociološki uticaji neuspešnog začeća, koji zahtevaju adekvatnu podršku.

- Stopa fertiliteta, broj živorođene dece po jednoj ženi, 2024. godine iznosila je 1,63, što je više nego prethodnih godina, ali opet nedovoljno za održivost stanovništva, za šta je neophodna stopa fertiliteta od oko 2,1. Za održivost demografske slike Srbije potrebno je da se u porodici rodi u proseku bar dvoje dece. Fertilitet je jedan od ključnih elemenata naših politika. Uz podršku Populacionog fonda UN ministarstvo ovih dana pokreće proces izrade nacionalne strategije za porodicu i demografiju, koja će biti usmerena na tri ključna izazova - iseljavanje stanovništva, starenje populacije i nisku stopu fertiliteta - istakla je Žarić Kovačević:

Buduća majka i otac drže bebine patike Foto: Shutterstock

- Ranije, ministarstvo je izradilo nacrt nove strategije očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja, u kojoj je jedan od pet ciljeva posvećen lečenju infertiliteta i u narednom periodu planiramo da intenziviramo rad na pratećem akcionom planu.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, dodala je, aktivno će i kontinuirano učestvovati u sprovođenju nacionalne kampanje za fertilitet, čiji je cilj podizanje svesti o značaju plodnosti i zdravog reproduktivnog sistema:

Stopa ukupnog fertiliteta (broj dece po ženi) izvor RZS Teritorija 2022. 2023. 2024. Republika Srbija 1,63 1,61 1,63

Beogradski region 1,58 1,56 1,58

Region Vojvodine 1,67 1,62 1,66

Region Šumadije i Z. Srbije 1,67 1,68 1,67

Region Južne i Istočne Srbije 1,56 1,56 1,59