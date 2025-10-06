Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da snežne padavine u Srbiji prestaju, ali da kiša, pojačan vetar i porast dnevnih temperatura ubrzavaju otapanje snega, što na putevima u planinskim predelima dovodi do mokrih kolovoza i opasnosti od odrona.AMSS je apelovao na vozače da voze opreznije na putevima kroz useke, jer bujične vode ostavljaju nanose zemlje na kolovoz, što dodatno utiče na proklizavanje točkova kada zaustavni put postaje duži.

Na putevima u nižim predelima, kako su dodali, vozače očekuje dobra prohodnost, ali da povremena kiša, pljuskovi i niska oblačnost mogu i danas usporavati saobraćaj, posebno na prilazima većim gradovima.

Kada je u pitanju stanje na graničnim prelazima, zadržavanja za putničke automobile nema, dok kamioni čekaju po dva sata za izlaz iz Srbije na Horgošu, Batrovcima i Sremskoj Rači, kao i sat vremena na Šidu.