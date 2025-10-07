Slušaj vest

Dolaskom oktobra počinje sezona slava, jer u ovom mesecu slavimo čak šest velikih svetitelja.

Srpske slave predstavljaju jedinstvenu tradiciju koja spaja duhovnost, porodično nasleđe i kulturno bogatstvo. Oktobar, mesec kada jesen uzima pun zamah, donosi sa sobom niz značajnih slava koje mnoge porodice širom Srbije i regiona obeležavaju s posebnom pažnjom i poštovanjem.

Detaljan kalendar krsnih slava u oktobru:

12. oktobar - Miholjdan

14. oktobar - Pokrov Prevete Bogorodice

19. oktobar - Sveti Toma - Tomindan

20. oktobar - Sveti Sergej i Vakho - Srđevdan

27. oktobar - Sveta Petka - Paraskeva

31. oktobar - Sveti Luka

Krsna slava je jedan od najvažnijih običaja u srpskom narodu. Svaka porodica ima svog zaštitnika, sveca kojem se obraća u molitvi, a datum proslave prenosi se sa kolena na koleno.

Među oktobarskim slavama, Sveta Petka zauzima posebno mesto. Ova svetiteljka, poznata i kao Paraskeva, slavi se 27. oktobra i jedna je od najpoštovanijih svetaca u pravoslavnom svetu. Mnoge porodice i crkve nose njeno ime, a njena slava se često obeležava većim okupljanjima i posebnim običajima.

Miholjdan

Sveti Kirijak Otšelnik - Miholjdan je pravoslavna slava koja se obeležava 12. oktobra po gregorijanskom kalendaru (29. septembra po julijanskom).

Ovaj dan je posvećen Svetom Kirijaku Otšelniku, hrišćanskom pustinjaku koji je živeo u 5. i 6. veku. Kirijak je poznat po svom asketskom životu i dugom boravku u pustinji, gde je proveo 97 godina u molitvi i postu.

Veruje se da je doživeo duboku starost od 109 godina. U narodnoj tradiciji, ovaj praznik se često povezuje sa početkom jeseni i završetkom većine poljoprivrednih radova.

Miholjdan se smatra važnom slavom u srpskom narodu, a mnoge porodice ga slave kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan se često povezuje i sa narodnim verovanjima o vremenu i predviđanjima za predstojeću zimu.

Na ovaj dan veruje se da ne treba raditi kućne poslove i obavljati venčanja, jer tada narod posvećuje vreme pripremi za zimu, završavajući sve radove u polju. Blagosloveni se smatraju rođeni na taj dan, a praznik je poznat i po Miholjskom letu, periodu toplih jesenjih dana.

Pokrov Presvete Bogorodice

Pokrov Presvete Bogorodice je praznik koji se obeležava 14. oktobra po gregorijanskom kalendaru (1. oktobra po julijanskom).

Ovaj praznik sećanje je na čudesno javljanje Presvete Bogorodice u Vlahernskoj crkvi u Carigradu 910. godine. Prema predanju, Bogorodica se tada pojavila u vazdhu, raširila svoj veo (pokrov) nad vernicima i molila se za spas sveta.

Ovaj praznik simbolizuje zaštitu i pokroviteljstvo Bogorodice nad pravoslavnim vernicima. U narodnoj tradiciji, Pokrov se smatra granicom između leta i zime, te se vezuje za početak priprema za zimsku sezonu.

Mnogi vernici ovaj dan poštuju postom i molitvom, tražeći Bogorodičinu zaštitu i blagoslov.

Tomindan

Tomindan ili praznik Svetog apostola Tome obeležava se 19. oktobra po gregorijanskom kalendaru (6. oktobra po julijanskom). Sveti Toma je bio jedan od dvanaest Hristovih apostola, poznat po svojoj početnoj sumnji u Hristovo vaskrsenje, zbog čega se često naziva "neverni Toma".

Međutim, nakon što je dodirnuo Hristove rane, Toma je postao vatreni propovednik hrišćanstva, šireći jevanđelje u Indiji gde je, prema predanju, i mučenički stradao.

U narodnoj tradiciji, Tomindan se vezuje za početak zimskog perioda i pripreme za hladnije dane. Mnoge porodice slave ovaj dan kao svoju krsnu slavu, a običaji često uključuju posebne molitve za zdravlje i blagostanje porodice.

Srđevdan

Srđevdan ili praznik Svetih mučenika Sergija i Vakha obeležava se 20. oktobra po gregorijanskom kalendaru (7. oktobra po julijanskom).

Sergije i Vakho bili su rimski vojnici i tajni hrišćani koji su živeli u 3. veku. Odbili su da se odreknu svoje vere i zbog toga su mučeni i pogubljeni. Njihova nepokolebljiva vernost Hristu učinila ih je simbolima hrišćanske hrabrosti i odanosti.

U narodnoj tradiciji, Srđevdan se smatra važnom jesenjom slavom. Veruje se da ovaj dan označava kraj toplih dana i početak hladnijeg vremena.

Mnoge porodice, posebno one koje nose ime Srđan ili Sergije, slave ovaj dan kao svoju krsnu slavu, pripremajući tradicionalna jela i okupljajući porodicu i prijatelje.

Sveta Petka

Praznik Prepodobne Paraskeve, poznatije kao Sveta Petka, obeležava se 27. oktobra po gregorijanskom kalendaru (14. oktobra po julijanskom). Sveta Petka je živela u 11. veku i poznata je po svom asketskom životu i mnogim čudima koja joj se pripisuju. Posebno je poštovana među pravoslavnim Srbima, Bugarima i Rumunima.

Veruje se da je zaštitnica žena, porodice, zdravlja i izvora vode. U narodu je ovaj praznik poznat i kao „Petkovača“ ili „Petkovdan“.

Mnogi vernici poste petkom u njenu čast, a dan njenog praznika obeležava se posebnim molitvama, paljenjem sveća i posetama crkvama posvećenim ovoj svetiteljki.

Običaji za Svetu Petku uključuju post, ukrašavanje domova svežim cvećem radi mira i sloge, i oblačenje nove odeće, posebno kod devojčica, radi sreće. Važan običaj je i pijenje i umivanje svetom vodom (ajazmom) sa manastirskih izvora posvećenih Svetoj Petki, za zdravlje i isceljenje, kao i paljenje i čuvanje zaštitne sveće.

Sveta Petka se smatra jednom od najpoštovanijih svetiteljki u pravoslavnom svetu.

Sveti evanđelist Luka

Lučindan ili praznik Svetog evanđeliste Luke obeležava se 31. oktobra po gregorijanskom kalendaru (18. oktobra po julijanskom). Sveti Luka je autor trećeg jevanđelja i Dela apostolskih, a bio je i lekar i slikar. Smatra se zaštitnikom lekara, umetnika i stočara.

Prema predanju, Luka je naslikao prvu ikonu Bogorodice sa malim Hristom. U narodnoj tradiciji, Lučindan se vezuje za kraj jeseni i početak zimskih priprema.

Ovaj dan se često povezuje sa običajima vezanim za stoku, posebno ovce, jer se veruje da Sveti Luka štiti stada. Mnoge porodice slave Lučindan kao svoju krsnu slavu, pripremajući tradicionalna jela i okupljajući se u molitvi i zahvalnosti.

U nekim krajevima, ovaj dan se smatra povoljnim za sklapanje brakova i započinjanje novih poslova.