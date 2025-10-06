Slušaj vest

Novosađanka Jelena Dobromirov (47) u jednoj grupi na Fejsbuku oglasila je oglas za prodaju stana koji je digao Srbiju na noge za samo nekoliko sati!

Naime, kako se navodi, prodaje stan zbog transplantacije bubrega, a ko poznaje slučaj zna da je Jeleni potrebna hitna transplantacija na šta je spremna da se odrekne svog krova nad glavom.

- Prodajemo porodični stan zbog transplantacije bubrega. Stan se nalazi na Bulevaru Evrope blizu limana 4. Dvorisno orjentisan, prvi sprat, bez gradske buke, 28m2, odvojena spavaca soba. Klima, terasa. Stan prodajemo sa nameštajem. Cena: 80.000 - navodi se u oglasu.

Oglas za prodaju stana Foto: Printscreen Fejsbuk

Njenu objavu je pregledalo više stotina ljudi za kratko vreme, a u komentarima su se ponudili da joj pomogne na sve načine, te se jedan komentar izdvojio: "80.000 ljudi po evro i eto ga... Prvi ću dati, organizujte i objavite".

Dijagnoza, operacija, pripreme...

Ubrzo je podeljen i baner i kako pomoći preko poruka putem fondacije "Budi human", gde je objašnjena dijagnoza, kao i nastavak lečenja.

Za "Blic" je ispričala da je u avgustu bila na pripremama za Belorusiju koje su dobro prošle, ali da sada čeka poziv iz klinike za dalje — ali da sredstva za transplantaciju nema.

- Novcem koji smo sakupili na fondaciji "Budi human" od septembra prošle godine platili smo pripreme u Belorusiji na kojima sam bila u avgustu ove godine. Pripreme su prošle dobro i sada sam na njihovoj listi čekanja. Samo čekam poziv. Međutim, novac za samu transplantaciju nismo uspeli da skupimo - objašnjava Jelena i dodaje da je svesna da ima mnogo bolesne dece i osoba u teškom stanju, pa su suprug i ona primorani da prodajom stana sakupe novac.

Prva transplantacija 2005. u Moskvi, novi problemi prošle godine

Kako se navodi na sajtu fondacije, Jeleni je 1997. godine dijagnostikovana hronična slabost bubrega kada je na osnovu biopsije bubrega zaključeno da se radi o lupus nefritisu, ali je krajem 1998. godine postavljena dijagnoza N18.5 Morbus renalis chronicus, gradus V.

Od 2003. do 2005. godine bila je na hroničnom program HD, a 2005. godine uspešno je učinjena kadaverična transplantacija bubrega u Moskvi. Redovno se kontrolisala od strane nefrologa, ali nakon 19 godina transplantirani bubreg je otkazao zbog čega je u maju 2024. godine hospitalizovana u Klinici za nefrologiju UKC Vojvodine kada su započete pripreme za retransplantaciju bubrega.

Krajem maja 2024. godine primljena je u Kliniku za nefrologiju VMA radi obezbeđivanja trajnog vaskularnog pristupa za hronično lečenje hemodijalizom nakon čega je započela HD preko kreirane aVF, 3x nedeljno po 4 sata. Zbog novootkrivene sekundarne plućne hipertenzije neophodno joj je i dalje kardiološko praćenje i kontrole pulmologa.

- Transplantaciju bubrega sam imala 2005. godine u Moskvi, to je sve dobro prošlo, ali nakon 19 godina, on je otkazao. U 2023. godini sam pretrpela velike gubitke, umro mi je brat, a majka od tuge za njim samo tri meseca posle toga. Izgubili smo i mog svekra iste godine. Već početkom sledeće (2024.), meni je bubreg otkazao - priča Jelena za "Blic".

Kako dodaje, udata je u Koceljevi, ali zbog redovnih dijaliza koje ima u Novom Sadu, sada su ona i suprug razdvojeni. Inače se i sami na neki način bave humanitarnim radom, jer su spasili 40 pasa sa ulice, kao i tri konja. Sve na dobrovoljnoj bazi, iz ljubavi prema životinjama.

Stan, koji se našao na oglasima i na Fejsbuk grupi, je stan u kom je odrasla i provela dobar deo svog života, a oglasila ga je za prodaju pre dva meseca.

Kako pomoći:

Slanjem SMS poruke: Broj 1709 pošalji SMS porukom na 3030

Uplatom na dinarski račun: 160-6000001997366-29

Uplatom na devizni račun: 160-6000001998229-59

IBAN: RS35160600000199822959

SWIFT/BIC: DBDBRSBG