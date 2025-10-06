Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) upozorio je da se tokom večeri i noći ponegde može očekivati slab sneg na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije, dok će u većem delu zemlje biti umeren do potpuno oblačno sa kišom u pojedinim mestima.

Naime, na severu se očekuju lokalni kratkotrajni pljuskovi, a na visokim planinama južne Srbije povremeno je moguć slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, na području Beograda biće suvo.

Na sajtu Vreme i radar, padavine se prikazuju na interaktivnoj mapi, gde korisnici mogu po satima pratiti gde će padati kiša ili sneg.

Plava boja označava kišu, dok roza boja prikazuje područja sa snegom.

Ponedeljak 23h

Foto: Printscreen RHMZ

Utorak 02h

Foto: Printscreen RHMZ

Utorak 04h

Foto: Printscreen RHMZ

Utorak 06h

Foto: Printscreen RHMZ

Utorak 08h

Foto: Printscreen RHMZ

Vreme narednih dana

U Beogradu će u ponedeljak uveče i tokom noći biti suvo, sa slabim i umerenim vetrom, povremeno jakim severozapadnim.

U utorak se na severu zemlje očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne lokalno i kratkotrajna kiša. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, dok će na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije biti slabog snega. Vetar će ujutro biti slab, tokom dana umeren, ponegde kratkotrajno jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 6 do 9 °C, a najviša od 9 °C na jugoistoku do 17 °C na severu zemlje.

U sredu će na severu biti pretežno sunčano pre podne, a posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično sa kišom, dok će na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro padati slab sneg. Prema kraju dana očekuje se potpuni prestanak padavina, a uveče i tokom noći razvedravanje u većem delu zemlje.

Od četvrtka se prognozira promenljivo oblačno i prosečno toplo vreme, sa suvim periodima i dužim sunčanim intervalima. Od petka je moguće lokalno kratkotrajno naoblačenje sa retkom pojavom kiše.