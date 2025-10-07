Slušaj vest

Vremenske prilike mnogo su bolje u odnosu na predhodne dane, a i kiša prestaje pa je vožnja bezbednija i lakša.

Međutim na pojedinim lokalnim putevima u planinskim područjima vozači još mogu naići na posledice nevremena, zato ukoliko se odluče da koriste ove putne pravce, savet AMSS je da voze oprezno.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima.