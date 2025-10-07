Društvo
AMSS: Vremenski uslovi za vožnju bolji, na granicama nema dužih zadržavanja
Vremenske prilike mnogo su bolje u odnosu na predhodne dane, a i kiša prestaje pa je vožnja bezbednija i lakša.
Međutim na pojedinim lokalnim putevima u planinskim područjima vozači još mogu naići na posledice nevremena, zato ukoliko se odluče da koriste ove putne pravce, savet AMSS je da voze oprezno.
Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila ni na putničkim, ni na teretnim terminalima.
AMSS podseća da, usled ograničenja preko mosta Bogojevo, alternativni putni pravci ka Republici Hrvatskoj za teretni saobraćaj su: državni put I A 3 prelaz Batrovci, I B 16 preko mosta Bezdan, kao i državni put II A - 108 preko mosta kod Bačke Palanke gde je ograničenje zabrane saobraćaja svim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 24 tone.
