Reporteri Kurir televizije raspoređeni su na ulicama širom Srbije i prenose najvažnije informacije sa terena. Za emisiju "Redakcija" javila se Ines Grk koja je posetila Instititu za transfuziju krvi.

Mira Knežević, iz Instituta otkrila je kakve su zalihe krvi i da li ih ima dovoljno:

Mira Knežević Foto: Kurir Televizija

- Institut za transfuziju krvi Srbije u ovom momentu raspolaže sa dvodnevnim rezervama. Idealno bi bilo da su one bar na trodnevnom nivou ili čak malo iznad toga da bi zdravstveni sistem mogao da funkcioniše nesmetano. Imamo naravno određene krvne grupe koje su u ovom momentu smanjene. To su pre svega sve negativne krvne grupe. Tako da ovaj poziv naravno upućujemo svim našim građanima dobre volje, dobrog zdravlja, ali posebno onima koji imaju negativnu krvnu grupu, da danas ili narednih dana dođu daju krvi i na taj način pomognu da popunimo ove rezerve.

U toku je akcija dobrotvornog davanja krvi, a uskoro će krenuti i u srednjim školama:

- Institut redovno organizuje akcije dobrotvornog davanja krvi na terenu kako bismo bili bliže našim građanima, odnosno njihovom mestu stanovanja ili mesto rada, tako da ćemo danas biti na više lokacija, danas je utorak, svakog utorka smo u Valjevu, u Crvenom krstu, takođe od sada, od skora smo svakog utorka u Novom Pazaru, u Domu omladine, a u Beogradu, osim ovde u Institutu, do 19.00, građani će moći da daju krv u naše dva transfuziološka autobusa, jedan će biti na Novom Beogradu u naselju Belvil, a drugi će biti na Zvezdari ispred Gradske opštine - kaže Knežević i dodaje:

- Što se tiče srednjih škola, ovo je period godine kada počinjemo da radimo sa našim najmlađim davocima krvi. Oni sada pune 18 godina i maturanti imaju priliku da daju krv u svojim srednjim školama. U četvrtak ćemo biti u 12. Beogradskoj gimnaziji, od petka krećemo sa srednjim školama u Valjevu, zatim srednja škola u Šabcu i Požarevcu. Svako može na našem sajtu da pronađe spisak svih akcija i lokacija i svi koji žele da daju krv da posete naš sajt, naše društvene mreže i izaberu ovo mesto i vreme gde mogu da daju krv.

Od sutra startuje brza pruga Subotica - Beograd

Aleksandra Orlić, novinarka, javlja se iz Subotice sa najnovijim informacijama:

Aleksandra Orlić Foto: Kurir Televizija

- Čeka se voz sutra, to je svakako lepa vest za sve subotičane, a verujem i za celu Srbiju, pa i za region, ukoliko uzmemo u obzir da će ova pruga od naredne godine biti dostupna nešto više, odnosno da će moći da se putuje i do Budimpešte. Ali o tome verujem da ćemo više govoriti sutra i svakako da ćemo ispratiti kako će to izgledati sutra od 12.00. Od sutra pa sve do nedelje će biti promotivne, odnosno besplatne vožnje iz Bravca, naravno, Subotice do Beograda, kao i obrnuto za sve koji žele da vide kako to putuje ne samo brzi voz, nego i drugi voz koji će stajati na svim stanicama koje su od Subotice do Beograda. Iskoristite svakako priliku - kaže Orlić.

