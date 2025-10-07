Režim saobraćaja izmenjen je na mostu preko Tamiša zbog radova.

"Putevi Srbije" kažu da će se, ukoliko vremenski uslovi dozvole, do 1. novembra menjati dilatacione spojnice i sanirati oštećenja na mostu preko reke Tamiš, u smeru ka Beogradu.

Radovi će se izvoditi na mostu, na državnom putu, na deonici luka Dunav Pančevo, ka Beogradu.

U zoni radova, u smeru ka Beogradu, u dužini od 200 metara, saobraćaj će se odvijati levom saobraćajnom trakom.

Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom.

(Kurir.rs/021.rs)

Ne propustiteDruštvoPojačana kontrola saobraćaja počinje 22. septembra! U Sremsku Mitrovicu stigao najnoviji radar: Istovremeno može da meri brzinu šest saobraćajnih traka!
366443_250919.01_47_22_15.Still011.jpg
DruštvoČAK I DOŽIVOTNI ZATVOR ZA NEŠTO ŠTO SVI RADIMO U VOŽNJI - NOVA PRAVILA SAOBRAĆAJA! Planirate letovanje u septembru? U Grčkoj vam za ovo ode dozvola i 4.000 €
screenshot-11.jpg
Društvo"Razlike u društvu su velike, posledice mogu biti jezive!" Marković savetuje: Blokade stvaraju nervozu u prevozu i gradu, ljudi moraju ostati pribrani!
366438_250815.05_02_00_11.Still018 copy.jpg
DruštvoDanas bez struje ostaje čak osam beogradskih opština! Kurir televizija sa najnovijim servisnim informacijama i dešavanjima u noći za nama!
366438_250812.00_14_49_12.Still001.jpg