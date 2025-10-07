"Putevi Srbije" će do 1. novembra menjati dilatacione spojnice i sanirati oštećenja na mostu preko reke Tamiš, u smeru ka Beogradu.
Počeli radovi na mostu preko Tamiša: Režim saobraćaja izmenjen do 1. novembra, evo kako će se odvijati u narednom preriodu!
Režim saobraćaja izmenjen je na mostu preko Tamiša zbog radova.
"Putevi Srbije" kažu da će se, ukoliko vremenski uslovi dozvole, do 1. novembra menjati dilatacione spojnice i sanirati oštećenja na mostu preko reke Tamiš, u smeru ka Beogradu.
Radovi će se izvoditi na mostu, na državnom putu, na deonici luka Dunav Pančevo, ka Beogradu.
U zoni radova, u smeru ka Beogradu, u dužini od 200 metara, saobraćaj će se odvijati levom saobraćajnom trakom.
Radovi su obezbeđeni saobraćajnom signalizacijom.
