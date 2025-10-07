"Dana 7.10.2025 u 04.33 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2.7 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Aleksinac, 8km SI. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III-IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti", saopštio je Seizmološki zavod Srbije.