Zabeležen je zemljotres jačine 2,7 stepeni po Rihterovoj skali.

Screenshot 2025-10-07 084043.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

"Dana 7.10.2025 u 04.33 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2.7 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Aleksinac, 8km SI. Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III-IV stepena Merkalijeve skale. Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti", saopštio je Seizmološki zavod Srbije. 

Zemljotres u Aleksincu Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

 Pogledajte na skali koliko je jak bio taj potres.

000tres2.jpg
Foto: Seizmološki zavod Srbije

 Kurir.rs/Seismo.gov.rs

