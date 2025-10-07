Na srpskim autoputevima česta je pojava da vozači ostaju u levoj traci i nakon završenog preticanja, iako je desna traka potpuno slobodna.

Ovakva praksa usporava saobraćaj, stvara nervozu kod ostalih učesnika i značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. U Nemačkoj je ovaj problem rešen neformalnim, ali striktno primenjivanim "pravilom 20 sekundi".

Pravilom 20 sekundi se izbegava takozvana slalom vožnja Foto: Profimedia

Ovo pravilo nalaže da vozač sme da ostane u preticajnoj (levoj) traci samo ukoliko u desnoj traci ne može da vozi najmanje 20 sekundi bez potrebe za usporavanjem. Time se izbegava takozvana slalom vožnja (stalno menjanje traka) i održava ključna protočnost na autoputevima.

Nemačka praksa i kazne

Vožnja u levoj traci u nemačkim saobraćajnim propisima dozvoljena je isključivo za preticanje. Iako "pravilo 20 sekundi" nije zvanično zapisano u zakonu, ono se primenjuje na osnovu sudskih presuda i snažno ga podržava nemački auto-klub ADAC.

U nekim nemačkim pokrajinama, poput Baden-Virtemberga, policija aktivno koristi kamere iz civilnih vozila kako bi sankcionisala vozače koji nepotrebno zauzimaju levu traku. Kazna za taj prekršaj iznosi 80 evra i povlači jedan kazneni bod.

Da li je vreme za uvođenje pravila i kod nas

Vožnja desnom trakom je osnovno pravilo bezbednog saobraćaja na autoputevima, ali se u Srbiji ono često krši. Uvođenje "pravila 20 sekundi" u našoj zemlji dalo bi vozačima jasnu smernicu da se nakon preticanja u najkraćem roku vrate u desnu traku, osim ako ih drugo vozilo ne bi odmah usporilo.