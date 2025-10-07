Na srpskim autoputevima česta je pojava da vozači ostaju u levoj traci i nakon završenog preticanja, iako je desna traka potpuno slobodna.

Ovakva praksa usporava saobraćaj, stvara nervozu kod ostalih učesnika i značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. U Nemačkoj je ovaj problem rešen neformalnim, ali striktno primenjivanim "pravilom 20 sekundi".

profimedia0178989045.jpg
Pravilom 20 sekundi se izbegava takozvana slalom vožnja Foto: Profimedia

Ovo pravilo nalaže da vozač sme da ostane u preticajnoj (levoj) traci samo ukoliko u desnoj traci ne može da vozi najmanje 20 sekundi bez potrebe za usporavanjem. Time se izbegava takozvana slalom vožnja (stalno menjanje traka) i održava ključna protočnost na autoputevima.

Nemačka praksa i kazne

Vožnja u levoj traci u nemačkim saobraćajnim propisima dozvoljena je isključivo za preticanje. Iako "pravilo 20 sekundi" nije zvanično zapisano u zakonu, ono se primenjuje na osnovu sudskih presuda i snažno ga podržava nemački auto-klub ADAC.

U nekim nemačkim pokrajinama, poput Baden-Virtemberga, policija aktivno koristi kamere iz civilnih vozila kako bi sankcionisala vozače koji nepotrebno zauzimaju levu traku. Kazna za taj prekršaj iznosi 80 evra i povlači jedan kazneni bod.

Da li je vreme za uvođenje pravila i kod nas

Vožnja desnom trakom je osnovno pravilo bezbednog saobraćaja na autoputevima, ali se u Srbiji ono često krši. Uvođenje "pravila 20 sekundi" u našoj zemlji dalo bi vozačima jasnu smernicu da se nakon preticanja u najkraćem roku vrate u desnu traku, osim ako ih drugo vozilo ne bi odmah usporilo.

Ovakav pristup bi značajno smanjio nervozu na putevima, ubrzao protok saobraćaja i doprineo povećanju bezbednosti svih učesnika. Ostaje da se vidi da li će nadležni organi u Srbiji razmotriti ovo rešenje i u kojoj meri bi ono bilo prihvaćeno među domaćim vozačima.

(Kurir.rs/Kamatica)

Ne propustiteDruštvoPojačana kontrola saobraćaja počinje 22. septembra! U Sremsku Mitrovicu stigao najnoviji radar: Istovremeno može da meri brzinu šest saobraćajnih traka!
366443_250919.01_47_22_15.Still011.jpg
DruštvoČAK I DOŽIVOTNI ZATVOR ZA NEŠTO ŠTO SVI RADIMO U VOŽNJI - NOVA PRAVILA SAOBRAĆAJA! Planirate letovanje u septembru? U Grčkoj vam za ovo ode dozvola i 4.000 €
screenshot-11.jpg
Društvo"Razlike u društvu su velike, posledice mogu biti jezive!" Marković savetuje: Blokade stvaraju nervozu u prevozu i gradu, ljudi moraju ostati pribrani!
366438_250815.05_02_00_11.Still018 copy.jpg
DruštvoDanas bez struje ostaje čak osam beogradskih opština! Kurir televizija sa najnovijim servisnim informacijama i dešavanjima u noći za nama!
366438_250812.00_14_49_12.Still001.jpg