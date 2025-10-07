Slušaj vest

Inicijalni sastanak Upravnog saveta fondacije "Sveta Petka” održan je juče u Klubu "Tolstoj" u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali Njegovo preosveštenstvo Episkop osečkopoljski i baranjski G. G. Heruvim, direktor Banke Poštanska štedionica g. Bojan Kekić, predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije Katarina Pavičić, direktor Laptop Centra Stevica Kujundžić, direktor Muzeja „Nikola Tesla” Ivona Jevtić- izabrani i imenovani članovi Upravnog saveta Fondacije i magistar politikologije i doktorand MGIMO Danica Stanisavljević, koja je izabrana za upravnicu Fondacije.

Sastanku je prisustvovala i savetnik potpredsednika Vlade Sandra Mališić. Za člana Upravnog saveta Fondacije izabran je i akademik prof. dr Darko Tanasković, ugledni srpski filolog, orijentalista i diplomata, koji je, nažalost, bio sprečen da prisustvuje samom konstituisanju Fondacije ali je isto sa radošću i entuzijazmom pozdravio, najavljujući svoj aktivni angažman u njenom daljem radu.

Fondacija „Sveta Petka” će raditi u okvirima Eparhije osečkopoljske i baranjske SPC. Ona je izraz pastirsko-misionarske brige ove Eparhije o srpskoj pravoslavnoj omladini istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema. Mladi, đaci i studenti, biće u centru njene haritativne delatnosti.

„Sveta Petka” svoj humanitarni i nadasve čovekoljubivi karakter ističe kroz svoje proklamovane ciljeve: osnaživanje duhovnih vrednosti, očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta srpske omladine, te promociju obrazovanja kao temelja svake zajednice. Fondacija će svoje blagočestive ciljeve postizati kroz organizaciju različitih obrazovnih programa i dečijih radionica, kroz svoj bogat duhovni i kulturni program i blisku saradnju sa Crkvom, pre svega Eparhijom osečkopoljskom i baranjskom u okviru koje će i delovati. Planirana je i dodela stipendija talentovanim učenicima i studentima kako bi im se omogućilo kvalitetno obrazovanje kakvo najbolji zaslužuju.

Kroz svoje ciljeve i zadatke, „Sveta Petka” će značajno doprineti razvoju i jačanju srpske zajednice u Hrvatskoj. Njen cilj je da se nastavi misija Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog među našim narodom istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema i da se učvrste duhovne vrednosti koje su iz te misije i kroz Bogomoljački pokret Svetog Vladike proistekle.

Brigom o srpskoj omladini van matice i osnaživanjem njenog osećaja pripadnosti Otadžbini, Fondacija brine o budućnosti svog naroda, Crkve i države.