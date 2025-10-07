Slušaj vest

Preminuo je Đuro Raca, otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

Podsetimo, on je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin. Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno tužilaštvu u Beogradu formiralo predmet.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustitePolitika"TRI DANA RANIJE JE KORIŠĆEN UREĐAJ ZA OSLABLJENJE NADSTREŠNICE" Otac nastradale Goranke u Novom Sadu čvrsto veruje: U pitanju je teroristički napad!
Đuro Raca
HronikaOTAC NASTRADALE U PADU NADSTREŠNICE PODNEO KRIVIČNU PRIJAVU ZA TERORIZAM: Đuro Raca sastao se sa glavnim tužiocem Stefanovićem!
raca.jpg
PolitikaJA SE ČESTO ČUJEM S ĐUROM Brnabić o ocu Goranke, stradale u padu nadstrešnice: Razgovaramo o njegovom i mom životu, na skupu sam bila s porodicom i prijateljima
Screenshot 2025-04-13 094721.jpg
PolitikaĐUROVE MUDRE REČI NARODU SRBIJE ČITAJU SE IZNOVA I IZNOVA: Otac Goranke koja je stradala u padu nadstrešnice kroz suze poslao ovu poruku u amanet narodu Srbije
Screenshot 2025-04-12 194251.jpg

 UMRO ĐURO RACA

OTAC GORANKE, NASTRADALE U PADU NADSTREŠNICE, KROZ SUZE! Đuro Raca: Naše su misli sa najmilijima kojih nema! NE DAMO SRBIJU! Da pomognete da budemo uspravni Izvor: Kurir televizija