Društvo
UMRO ĐURO RACA: Preminuo otac tragično nastradale Goranke
Preminuo je Đuro Raca, otac tragično nastradale Goranke Raca, koja je poginula u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.
Podsetimo, on je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin. Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno tužilaštvu u Beogradu formiralo predmet.
(Kurir.rs/Informer)
