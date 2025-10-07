Slušaj vest

Pokojni Raca proletos se u aprilu, kao otac nastradale Goranke, obratio građanima Srbije i održao govor sa sledećom porukom narodu:

"Dobro veče dragi narode Srbije. Velika mi je čast da vam se obratim na ovako veličanstvenom skupu gde našoj dragoj Srbiji želimo sve najbolje. Naše su misli sa našim najmilijima kojih nema među nama, ali želimo pravdu", rekao je tada Đuro Raca, otac Goranke Race, stradale 1. novembra u obrušavanju nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, koji se tada obratio sa bine ispred Narodne skupštine Srbije hiljadama okupljenih na svenarodnom skupu "Ne damo Srbiju".

Uprkos najvećoj nesreći koju je doživeo, Đuro Raca je tom prilikom smogao snage da kaže reči o tragediji u Novom Sadu.

On je kazao da je izazvana terorističkim činom spoljnog i domaćeg faktora.

"Ja sam se obratio tužiocu Višeg suda u Novom Sadu. To sam mu objasnio na stručan način, to sam mu uputio 1. decembra, do današnjeg dana nije izgleda uzeo to u obzir. Isto pismo sam poslao 23. februara višem tužiocu u Beogradu, ni on se ne oglašava. Ja i dalje tvrdim i objasnio sam stručno i naučno kako je došlo do pada te nadstrašnice. I voleo bih i drago mi je što sam juče čuo vest da je optužnica vraćena na doradu, da mi pomognete da tužilac uzme u obzir ove činjenice, da dozvoli da istražni organi krenu u pravcu pronalaženja terorista koji su to svesno, planski izazvali".

Tada je kazao da nije slučajno 1. novembar odabran kao datum rušenja nadstrašnice.

"To je dan koji katolici i ceo zapadni svet slave kao dan mrtvih ili dan svih svetih. A drugo, znalo se da ta brza pruga Novi Sad - Subotica tih dana trebala da se pusti u saobraćaj. Namerno se želelo izazvati haos i to je bio samo povod da se stvori svih ovih pet i više meseci ovakva situacija u zemlji", kazao je Raca tada.

Podsetimo, on je podneo na zapisnik krivičnu prijavu protiv NN lica zbog krivičnog dela terorizam, jer smatra da je pad nadstrešnice 1. novembra 2024. godine na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio teroristički čin. Uz krivičnu prijavu, Raca je tužilašvu dostavio i određene podatke kojima potkrepljuje svoje tvrdnje, nakon čega je Više javno tužilaštvu u Beogradu formiralo predmet.