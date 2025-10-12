Slušaj vest

- Najveća prednost kuće su zidovi koji su ispunjeni energetski efikasnim blokovima od presovane slame, a primera radi, u izgradnji je utrošeno 500 takvih blokova koji su tada vredeli 50 dinara po komadu, tako je govorio novosadski penzioner Milivoje Pejin za RTV, sada već više od decenije.

- Osnovni materijali koji ulaze u ovu kuću su trska, slama, negašeni kreč i blato. Nema cementa i gvožđa. Ustvari, ima ih u temelju, ali sam ja bio prinuđen da to prihvatim, objasnio je svojevremeno novosadski penzioner Milivoje Pejin čija kuća već godinama intrigira srpsku javnost jer ne mora da se greje ni na nuli, ali ni da se kreči.

Ne greju je ni na nuli i ne kreče nikad

U vreme izgradnje sejao je i pšenicu pa je više nego dovoljno imao i strnjike što znači da ga je kuća izašla još jeftinije. Kad je napolju minus 5-6, u kući je bez grejanja 11-12 stepeni, a u podrumu još toplije. Kad se, kaže, uključi bojler, šporet, televizor koji takođe emituju toplotu temperatura se podiže do prijatne. Tada je ispričao i da kuću nikad ne kreči nego fleku sa zida skida šmirglom za minut. A ušteda u grejanju je neverovatna.

- Svi zidovi sa unutrašnje strane su isprskani živim krečom, a on je i mašinski ubačen u bale slame. Kreč je ušao 6 centimetara u balu i sada ga ne možete razbiti ni čekićem jer je tvrd kao kamen. Ne možete ni ekser da zakucate, objašnjavao je pre više od desetak godina kad su televizije dolazile da snime.

Inače stručnjaci hvale ovakav tip gradnje jer je ekološki, a i naučno je dokazano da blokovi od slame, mešani sa krečom i blatom, ne privlače glodare i insekte, i ne mogu da se zapale.

Vojvođanska polja obiluju dobrim izolatorima poput slame i žute ilovače, naši preci su ih decenijama koristili za gradnju, a mi smo se ipak okrenuli manje efikasnim savremenim materijalima.

“Mislim da dolazi do neke nove revizije, kada počinjemo ponovo da koristimo te klasične materijale koji imaju ne samo ekološku prednost nego i zdravstvenu”, govorio je tada prof. dr Slobodan Krnjetin sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

U našoj zemlji, osim predrasuda ljudi, postoji i nedostatak znanja projektanata i izvođača radova o gradnji kuća od slame i sličnih materijala, a nedostaje i standardizacija takve vrste gradnje, kakva na primer postoji u Francuskoj ili Novom Zelandu.

Gospodin Milivoje, po obrazovanju saobraćajni inženjer, pre nekoliko godina je kao 90-godišnjak patentirao svoj izum za uštedu energije i grejač za vodu. To nije jedini izum, još pet-šest je zaštitio patentom.