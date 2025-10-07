Slušaj vest

Vanredna situacija ukinuta je u Arilju, a u Ivanjici, Crnoj Travi, Medveđi i Novoj Varoši još je na snazi, zbog posledica koje je prouzrokovao sneg u prvim danima oktobra.

Glavni problem je to što su mnoga domaćinstva danima bez struje jer je težak sneg pokidao elektromrežu.

U Ivanjici pada kiša, a u višim delovima i susnežica. To otežava posao ekipama koje rade na osposobljavanju elektromreže koja je pokidana.

Predsednik opštine Aleksandar Mitrović rekao je za RTS da je bez struje između 4.000 i 5.000 korisnika.

"Ovo je peti dan od kako je proglašena vanredna situacija u Ivanjici. Od petka i tokom vikenda enorman sneg doveo je do toga da su mnoge elektromreže pokidane od stabala, lišća i granja koje je padalo. U početku smo imali između osam i devet mesnih zajednica koje su bile bez struje, sada između dve i tri mesne zajednice. Smanjujemo to svakodnevno, ali vreme nam ne ide na ruku, pogotovo što je u nižim predelima kiša, a u višim su snežica i sneg“, napominje Mitrović.

Foto: Printscreen/RTS

Predsednik opštine se nada da će se tokom današnjeg i u toku sutrašnjeg dana izaći "iz svega ovoga“.

Prohodni opštinski putevi

"Prohodnost puteva ka svim mesnim zajednicama je obezbeđena, ka bolnicama, ka domovima zdravlja. Prohodni su svi opštinski putevi i deo nekategorisanih, ali i dalje imamo problem sa strujom“, navodi Mitrović.

Foto: Printscreen/RTS

Ekipe montera Elektrodistribucije su konstantno na terenu, pomoć stiže i iz okolnih gradova kao i iz Beograda.

Interventna ekipa za hitne slučajeve

Sneg je okopeneo, ali problem su stabla i drveće koje je palo na puteve, tako da mora sve ručno da se skloni i očisti.

"Očistili smo puteve ka svim mesnim zajednicama i uklonili drveće, ostalo je ka pojedinačnim domaćinstvima i nekategorisanim putevima, ali ekipe su konstantno na terenu, imamo interventnu ekipu koja je u svakom trenutku dostupna ako imamo neku situaciju sa nekim pacijentom kojem je potreban hitan prevoz. Na raspolaganju smo 24 sata", kaže Mitrović.

Foto: Printscreen/RTS

I dalje pada na Kopaoniku

Kako se može videti na kamerama "Infokop", sneg i dalje pada na ovoj planini. Prema podacima RHMZ, na ovoj planini je trenutno i najviše snega, oko 30 centimetara.

Foto: Printscreen/Infokop

Tokom noći sneg je padao i na Goliji, gde je takođe formiran snežni pokrivač.

I danas padavine

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom, a na severu suvo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U sredu na severu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenlјivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije ujutro sa slabim snegom.