Selo Ljutovo, nadomak Subotice, na jedno poslepodne bilo je stecište ljubitelja prave domaće štrudle, po tamošnjem stanovništvu zvane pogače. U takmičenju za najbolju pristiglo je preko hiljadu komada.

Mak, rogač, sladak sir ili bundeva obavijeni kiselim, mekim testom. Vojvođanski kolač koji podsjeća na dane detinjstva.

Divna Vlaović Foto: Kurir Televizija

- Najviše sam volela kad je mama pravila štrudlu, to je onda cijela kuća mirisala i od nje sam naučila kako se pravi, neke možda svoje finese sam doradila, nešto po mom ukusu, kako ukućani vole i tako - rekla je Divna Vlaović, članica žirija "Pogačijade"

Iako je u svaku obgicu umešeno i pregršt ljubavi, tajna je ipak u tradicionalnoj recepturi.

- Treba praviti sa ljubavlju i ako voliš da praviš onda može da uspe. Pa ja stavim dve kile brašna, stavim oko litra i pol mleka, dva decilitra kisele vode i ne pola kvasca. I stavim četiri, osam kašika šećera i kašiku soli - otkriva Ana Bešlagin, učesnica "Pogačijade" u Ljutovu.

Neodoljiv miris iz domaće poslastice privukao je velik broj posetilaca iz okoline i daljih mesta, pa se u redovima čekalo za parče.

Nevena Veinović Foto: Kurir Televizija

- Trudimo se da kroz ovu manifestaciju negujemo kulturu, tradiciju, običaje naroda koje naseljava ovo podneblje i zaista iz godine u godinu verujemo da smo napravili jednu pravu tradiciju i jednu lepu manifestaciju koja okuplja veliki broj ljudi - ističe Nevena Veinović, organizatorka manifestacije.

Ljutovačka pogačijada održana je po peti put zaredom u ovom selu u kom većinski živi narod bunjevačke nacionalne manjine, čija je pogača, kako je nazivaju, deo tradicije i kulture od davnina.

štrudla Izvor: Kurir televizija

