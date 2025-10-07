Mnoge je hladno vreme iznenadilo, pa nisu stigli da na vreme pripreme grejna tela, očiste dimovodne kanale, ili pozovu stručnjake da im provere instalacije, u zavisnosti od vrste grejanja koju koriste. Zbog čega je to važno i koje rizike sa sobom nosi, istraživala je novinarka Pulsa Srbije Bojana Vučićević.

Priprema za grejnu sezonu i prevencija požara

Kada dođe hladnije vreme, nažalost ovakve kamione vidimo češće u našem gradu. Iako vatrogasci imaju posla tokom cele godine, ipak u ovom periodu su češći požari u stambenim jedinicama. A kako da predupredimo te požare i da ih smanjimo zapravo na minimum ili da se uopšte ne dešavaju, to će nam reći podpredsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Matica Zemun, gospodin Hasi Babić - najavila je temu i sagovornika novinarka Kurir televizije.

- Sada posle letnjeg perioda dolazimo u ovaj zimski period, znači napuštamo letnje požare, šumske požare, a sada dolazimo u period grejanja, koje treba da bude adekvatno da bi ugrejali prostorije. Treba voditi računa i pripremiti grejna tela za zimsku sezonu, tako što će sva tela prekontrolisati ili stručna lica ili ako možemo sami, znači to je čišćenje dimnjaka, paziti da ložišta budu ispravna, povesti računa o električnim uređajima koje ćemo sada koristiti preko zime, znači TA peći, grejalice, plinske uređaje. Treba da prekontrolišemo, na primer, zaptivke na plinskom uređaju, da li negde curi, da li ne curi, da li se oseća plin - započeo je Babić i nastavio:

AKO OSETITE MIRIS NALIK PARFEMU, ODMAH OTVORITE PROZORE! Plinske boce daju nesumnjiv znak da nešto curi i da je katastrofa blizu Izvor: Kurir televizija

- Plin je urađen onako za domaćinstvo, pošto je to gas bez boje i mirisa, on je naparfemisan i daje nam znak da nam curi. U tom slučaju ne paliti ni svetlo, ni šibice, bilo šta, nego uzeti i izvršiti provetravanje, zatvaranje uređaja koji pušta plin, tu bocu, i izvršiti kontrolu zašto je došlo do propuštanja. Kod dimnih kanala koji treba da odvode dim i gasove iz ložišta, treba kontrolisati zaptivnost, to jest čistoću, poveriti stručnim ljudima da oni odrade to i onda smo bezbedni da možemo da koristimo i ove zime. Požari koji su izazvani ložištem ili napajanjem električnom energijom ili plinom mogu da budu vrlo katastrofalni za svako domaćinstvo. Pored toga što ste ugasili svoje domaćinstvo ugrožavate i druge ljude, druga domaćinstva, pogotovo u zgradama. Od električnih uređaja treba voditi računa da nisu blizu zapaljivih materija, kao što su krevet, posteljina, ćebad, da se udalje na određenu udaljenost. Drugo, ne ostavljajte ih bez kontrole, pogotovo kod grejalica, može grejalica da padne, da deca sruše u igri i da dođe vrlo lako do požara.

Novinarku je zanimalo da li smemo da ostavimo neke od tih uređaja uključene tokom noći.

- Ne. Moja preporuka iz ličnog iskustva je da to ne koristimo u tim periodima kada ne možemo da kontrolišemo da li će da se desi nešto. To vam je isto kao kad se dešavaju požari, na primer ostavi se noću veš mašina ili punjači za telefon koji izazivaju požar. Tu imamo mnogo primera - objasnio je Babić.

