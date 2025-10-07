Ivan Stojković, poznat kao Mali Piksi, veteran elitne 63. Padobranske brigade u Nišu – doživeo je pre 15 godina ono što se u vojnoj terminologiji naziva „najcrnjim scenarijem“ - skok sa otkazom padobrana.

Bela veza se obmotala oko njegovog levog kolena, a njegov život je visio o koncu. Ipak, zahvaljujući njegovoj prisebnosti, borbi za život do samog kraja, ali i božijem čudu, preživeo je.

- Rekao sam "gotovo, pogibija". Sve procedure sam odradio i više od toga, pošto sam bio vrlo iskusni padobranac, to mi je bio 527. skok, ja sam se razdvajao, konopce vukao gore-dole, tresao rezervni padobran. Međutim, ništa se nije dešavalo i onda sam počeo da se penjem uz one konopce, adrenalin je radio svoje, nisam se predavao uopšte nikako.

- Na sve načine pokušavao da otvorim taj rezervni padobran. Krajičkom oka kako sam padao, video sam već objekte civilnog aerodroma. Ostali padobranci koji su čekali, 70% njih me je već prežalilo, nisu mogli da gledaju, znali su o kome se radi. Oni su mislili da sam ja udario u zemlju, da sam poginuo. Čini mi se da se rezervni padobran otvorio baš u momentu udara u zemlju, ondosno njegova četvrtina. Tako da je mene to ispravilo na noge. Znao sam da trebam da skupim noge.

Prilikom udara u zemlju, Stojković je otišao kolut u nazad kako bi razložio silu. Ističe da je u tom trenutku znao šta radi:

- Meni je mozak kristalno čist bio. Znao sam šta treba da uradim. Kada sam udario dole, ja sam ostao tako da ležim. Uz Božiju pomoć, tog dana je sveta Angelina Srpska, 12. avgust. Ja sam to preživeo. Padobransku brigadu ću uvek nositi u srcu. Jednom padobranac, uvek padobranac.

