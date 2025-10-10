Slušaj vest

Ako ste mislili da ste sve videli od svadbenih torti na šest spratova do mladoženje koji stiže na konju, stiže vest koja će vas ili oduševiti ili ostaviti bez reči. Na Instagramu se pojavio oglas za specijalne futrole za telefone, prave male "zatvore" za mobilne aparate.

Kako funkcionišu? Lako! Ubacite svoj dragoceni mobilni telefon unutra, futrola se zakači zujalicom kao u butiku, i voilà! Možete da pozivate, dopisujete se i skrolujete, ali fotografisanje? Zaboravite. Prednja i zadnja kamera su prekrivene, pa ćete, ako pokušate da slikate, dobiti samo mutnu maglu i sopstveni odraz egzistencijalne krize.

Na kraju venčanja, domaćin uz pomoć magneta (onog istog kojim u buticima skidaju sigurnosne oznake) oslobađa vaš uređaj i vraća vam ga u punom sjaju. Do tada uživajte bez Instagrama, filtera i paničnih poziranja.

Stavljaju futrole na telefone da gosti ne bi slikali i snimali na svadbama, već da se opuste i uživaju Foto: PrintscreenInstagram

"Trebalo bi to da postoji i za bazene!"

Internet je, naravno, eksplodirao. Neki su oduševljeni idejom da svadbe budu bez fotografisanja, dok su drugi doživeli kulturni šok.

Jedan korisnik je odmah predložio: „Trebalo bi to da postoji i za bazene!“ što, ruku na srce, i nije loša ideja, s obzirom na to šta se sve danas viđa između peškira i suncobrana.

Druga korisnica kaže da je protiv telefona na proslavama, ali voli slike: „Za mene bi korišćenje telefona bilo nepoželjno, ali slike bih ipak volela da se prave jer tada dobiješ različite perspektive i fotografije iz različitih uglova… Obožavam fotografiju.“

Reakcije ljudi na novi trend koji se pojavio na svadbama Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

Jedna korisnica se setila svog venčanja: „Toliko sam se obradovala svakoj slici koju su mi poslali naši gosti! Ti spontani trenuci su najlepši! Kad ne poziraš fotografu, nego se samo smeješ i uživaš, to su uspomene koje zauvek ostaju.“

Druga je dodala: „Onda je najbolje uopšte ne praviti slavlje“

A jedna je odlučna: „Ja bih odmah napustila takav događaj.“

U saunama ok, na venčanjima ne

Jedan korisnik je napisao da bi futrole s kamerama trebalo da postanu obavezne u saunama: „Mrzim kad ljudi tamo vade telefone! To nije pristojno i trebalo bi da bude zabranjeno. Ili bar ova varijanta, ali da se pre toga kamera zalepi trakom.“

Ali naravno, u svakoj raspravi mora postojati i glas razuma: „Objasni mi samo jedan logičan razlog zašto? Zašto gosti ne bi smeli da zabeleže lepe trenutke fotografijom?“

A neki su, šalu na stranu, predložili i „zaobilazna rešenja“ - Google naočare sa ugrađenom kamerom.

Za sada ostaje da vidimo hoće li novi trend postati obavezna oprema na venčanjima ili samo hit na društvenim mrežama. Ali jedno je sigurno, sledeći put kad krenete na slavlje, možda će vas na ulazu, umesto konobara, dočekati obezbeđenje sa magnetom i kesom za telefon.