Brza pruga je otvorena za teretni saobraćaj, a od 8. oktobra u 12 časova krenuće i putnički. Kako je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, karta od Beograda do Subotice će koštati 2.000 dinara, a vožnja će biti besplatna od srede do nedelje 12. oktobra.

U redu vožnje naznačeno je da "Soko" iz Beograda polazi u 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata, dok su polasi iz Subotice brzog voza zakazani takođe u 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata.

Beograd Subotica polasci Foto: Srbijavoz

Naznačeno je i da vozovi neće saobraćati subotom, nedeljom kao i i 1, 2, 7. januara, od 15. do 17. februara, 18, 20, 21. aprila 1. i 2. maja i 11. novembra. Sudeći po redu vožnje noćnih polazaka neće biti.

Subotica Beograd red vožnje Foto: Srbijavoz

Inače, četiri brza između Beograda i Subotice će stajati samo u Novom Sadu i Vrbasu, a razdaljinu bi trebalo da prelaze oko sat i dvadeset minuta, dok je za ostale vožnje predviđeno dvadeset minuta više.