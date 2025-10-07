Ekipa Kurir televizije posetila je konferenciju kako bi saznala na koji način je obeležen ovaj dan. Evropski dan donora organa ima za cilj prepoznavanje važnosti transplantacije koja može spasiti život kao i skretanje pažnje na pacijente koji godinama čekaju novi organ.

- U pitanju je obeležavanje Evropskog dana donora. Mi poželimo da, naravno, pored toga što svake godine želimo da izrazimo zahvalnost porodicama donora, samim donorima i živim i kadeveričnim, ovom prilikom želimo i da istaknemo neke zaključke koje smo doneli na našoj konferenciji koja je održana u junu. Mi stalno imamo to neprepoznavanje moždanih smrti, odnosno propuštanje šansi. Znači postavljamo onda pitanje zašto se ne registruju sve moždane smrti, zašto se ne detektuju sve moždane smrti, zašto ne postoji nikakva odgovornost za to. Mislim da je to glavno pitanje, jer ako nema odgovornosti, onda nema ni posledica, a onda ni ne znamo zapravo kako sistem funkcioniše - kaže Biljana Vasković, članica Udruženja "Donorstvo je herojstvo".

Konferencija je okupila brojne stručnjake iz polja medicine, kao i pacijente koji su dobili novi organ i nisu na listi čekanja, a koji su podelili svoje jedinstveno životno iskustvo.

- Znači da podjednako postoji potreba da se unapredi rad u donor bolnicama, odnosno postoje protokoli za praćenje bolesnika sa teškim neurološkim oštećenjima, znači da se konstatuju sve moždane smrti, samim tim se spašavaju životi, jer ako ne konstatujemo moždane smrti onda nemamo ni donore. Mislim da nekako sa svih strana društva postoji podrška i da ljudi imaju razumevanje kada im se objasni. Znači naš posao, odnosno posao države jeste da edukuje građane i da im objasni zašto je transplantacija važna i zašto je doniranje organa izuzetno važno i da se razbiju sve te stigme i tabui ako postoje, verovatno i dalje postoje neki tabui po određenim pitanjima, znači tu je država da razbije te predrasude i da vrati poverenje građanima - dodaje sagovornica Kurir televizije.

Iako još uvek postoje duge liste čekanja na novi organ, poruka konferencije bila je da u borbi za zdravlje nema predaje i da je uz podršku društva svaki cilj ostvariv.

