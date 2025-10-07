Kakve su sankcije, kakve će kontrole sprovoditi saobraćajna policija, kao i šta građani mogu da očekuju na putevima do nedelje, 12. oktobra istraživao je novinar Pulsa Srbije Luka Velimirović sa svojim sagovornikom.

- Ova kampanja se sprovodi u 34 evropske države. Mi smo, kao Srbija, učesnica ove kampanje pod nazivom "Fokus je na putu". Кolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova aktivno svakodnevno učestvuju u sankcionisanju onih nesavesnih vozača koji često čine prekršaj, a vezan je za upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje. Ono što vam mogu reći jeste da korišćenje mobilnog telefona povećava verovatnoću do 20 odsto da nastane saobraćajna nezgoda. Mnogo istraživanja koje su rađena govore da svaki treći vozač u vožnji koristi mobilni telefon za razgovor, svaki četvrti koristi za kucanje poruka - kaže Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

Osvrnuo se i na to koje su postojeće sankcije i na koji način je moguće uopšte kontrolisati upotrebu mobilnog tokom vožnje.

- Zakon je u ovom delu jasan, vozač ne sme da koristi mobilni telefon ili bilo koje druge uređaje koji omogućavaju telefonski razgovor sa upotrebom ruke, a dozvoljeno je da koriste "hands free" telefonske uređaje. Isto se odnosi i na pešake, kada prelaze ulicu, ne smeju koristiti slušalice ili druge uređaje kojima ometaju pažnju, moraju biti skoncentrisani na realnu situaciju, na ispravno donošenje odluke, kako bi bili spremni da prepoznaju opasnost i da odstupe od očekivanog - dodao je Ćurčić.

