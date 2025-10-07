U impresivnom ambijentu beogradske Ložionice održan je jedinstven događaj koji je okupio predstavnike medija, umetnike, dizajnere i kreativce iz različitih oblasti. Povod je bila premijera limitirane serije IQOS uređaja nastalih u saradnji sa renomiranim italijanskim brendom Seletti, poznatim po svom nekonvencionalnom pristupu dizajnu.

Foto: Direct Media/WARP/Jelena Ivanović

Pod sloganom „Više od prvog utiska“, predstavljeni uređaji donose novu dimenziju korisničkog iskustva, kombinujući inovativnu tehnologiju sa prepoznatljivim umetničkim potpisom Stefana Selettija. Ova saradnja simbolizuje transformaciju svakodnevnog u nešto neočekivano, smelo i drugačije – upravo ono po čemu je Seletti poznat na svetskoj dizajn sceni.

Foto: Direct Media/WARP/Jelena Ivanović

Događaj je okupio brojne predstavnike medija, umetnike, dizajnere i odabrane korisnike, koji su imali priliku da među prvima vide i dožive ovu jedinstvenu kolekciju. Poseban segment događaja bila je izložba pažljivo odabranih umetničkih dela iz Seletti kolekcije, koja je dodatno osvetlila duh saradnje i filozofiju brenda.

Foto: Direct Media/WARP/Jelena Ivanović

U okviru večeri, zvanično je objavljeno ime punoletnog IQOS korisnika koji će otputovati u Milano, gde će prisustvovati globalnom događaju brenda Sensorium Worlds.

*IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.

