U Ložionici održan ekskluzivni događaj: Predstavljena IQOS x Seletti limitirana serija uređaja
U impresivnom ambijentu beogradske Ložionice održan je jedinstven događaj koji je okupio predstavnike medija, umetnike, dizajnere i kreativce iz različitih oblasti. Povod je bila premijera limitirane serije IQOS uređaja nastalih u saradnji sa renomiranim italijanskim brendom Seletti, poznatim po svom nekonvencionalnom pristupu dizajnu.
Pod sloganom „Više od prvog utiska“, predstavljeni uređaji donose novu dimenziju korisničkog iskustva, kombinujući inovativnu tehnologiju sa prepoznatljivim umetničkim potpisom Stefana Selettija. Ova saradnja simbolizuje transformaciju svakodnevnog u nešto neočekivano, smelo i drugačije – upravo ono po čemu je Seletti poznat na svetskoj dizajn sceni.
Događaj je okupio brojne predstavnike medija, umetnike, dizajnere i odabrane korisnike, koji su imali priliku da među prvima vide i dožive ovu jedinstvenu kolekciju. Poseban segment događaja bila je izložba pažljivo odabranih umetničkih dela iz Seletti kolekcije, koja je dodatno osvetlila duh saradnje i filozofiju brenda.
U okviru večeri, zvanično je objavljeno ime punoletnog IQOS korisnika koji će otputovati u Milano, gde će prisustvovati globalnom događaju brenda Sensorium Worlds.
*IQOS nije proizvod bez rizika i oslobađa nikotin koji izaziva zavisnost. Samo za punoletne.
