Njihova kraljevska visočanstva, princ-naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević, danas obeležavaju osmu godišnjicu braka. Tim povodom, na društvenim mrežama su podelili prelepu fotografiju sa svog venčanja održanog u Sabornoj crkvi u Beogradu, gde ih je 2017. godine venčao blaženopočivši Patrijarh srpski Irinej. Na fotografiji se vidi i njihova venčana kuma, Njeno kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednica Švedske Viktorija, što svedoči o bliskim vezama srpske i švedske kraljevske porodice, saopštili su iz Kabineta princa naslednika.

Uz objavu, princ i princeza su se obratili emotivnim rečima na ćirilici:

- Danas obeležavamo osam godina ljubavi i zajedničkog života. Zahvalni smo Gospodu na svemu što smo zajedno prošli, na porodici koju smo izgradili i na svima koji nas prate i podržavaju na ovom putu.

Prvo kraljevsko venčanje

Venčanje princa Filipa i princeze Danice, održano 7. oktobra 2017. godine, bilo je prvo kraljevsko venčanje u Srbiji posle čak 95 godina. Na istom mestu - u beogradskoj Sabornoj crkvi - 1922. godine venčali su se pradeda i prabaka princa Filipa, kralj Aleksandar I Karađorđević i kraljica Marija. Da simbolika bude još snažnija, princ i princeza su tokom venčanja stajali na istom ćilimu na kojem su i kralj Aleksandar i kraljica Marija stajali prilikom svog venčanja, čime je istorijska nit dinastije Karađorđević dostojanstveno obnovljena nakon gotovo jednog veka.

Njihov brak smatra se važnim simbolom kontinuiteta i obnove kraljevske tradicije u Srbiji. Par danas živi u Beogradu, gde zajedno sa sinom princom Stefanom i princezom Marijom aktivno učestvuju u kulturnim, humanitarnim i društvenim događajima.

Princ Filip i princeza Danica svojom skromnošću, toplinom i aktivnostima kojima promovišu tradiciju i kulturu Srbije privukli su velike simpatije javnosti i u velikoj meri doprineli rebrendiranju imidža kraljevske porodice. Njihova posvećenost porodici, umetnosti i očuvanju kulturnog nasleđa doprinela je da dinastija Karađorđević u očima mnogih građana bude prepoznata kao moderna, bliska i dostojanstvena naslednica nacionalne tradicije.