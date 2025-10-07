- Sa neizmernom tugom sam primio vest o smrti mog dragog prijatelja, velikog umetnika i čoveka izuzetnog srca Halida Bešlića.

Halid je svojim glasom, pesmama i neiscrpnom energijom ostavio neizbrisiv trag kako u svetu muzike i umetnosti, tako i u srcima svih onih koji su kroz njegova dela nalazili utehu, nadu i radost. Njegova muzika je spajala ljude, lečila duše i donosila radost u najtežim trenucima. Svi koji smo imali čast da ga poznajemo, znamo da je bio veliki, skroman čovek i izuzetan prijatelj.

1/6 Vidi galeriju Umro Halid Bešlić Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić, Dragana Udovičić

Za mene lično, Halid nije bio samo umetnik kojeg sam duboko poštovao, već i prijatelj sa kojim sam delio mnoge lepe trenutke. Kroz druženje znali smo da zajedno zapevamo njegove pesme koje su decenijama osvajale srca naroda. Njegovo odsustvo ostavlja prazninu koja se ne može nadoknaditi, ali sećanje na njega i njegovu muziku zauvek će živeti u našim srcima.

Porodici, prijateljima i svima koji su voleli Halida, upućujem svoje najdublje saučešće. Neka mu duša počiva u miru, a za nas uteha bude u svemu što nam je ostavio, pesmama, radosti i ljubavi koju je delio bez mere.