Šokantan oglas osvanuo u Beogradu, svi gledaju u ovaj papir: Objavljena fotka i na mrežama, ljudi samo komentarišu
Na jednom kiosku u Beogradu nedavno se pojavio oglas koji je šokirao mnoge prolaznike. Neki su ga čak i fotografisali pa se fotografija ponovo pojavila na društvenim mrežama gde je pokrenula viralnu temu i izazvala lavinu komentara.
Naime, u oglasu se traži surogat majka, ali uz jasno postavljene kriterijume i, kako stoji, “poštenu” novčanu nadoknadu.
Prema sadržaju oglasa, kandidatkinja bi trebalo da ima oko 30 godina, da ne puši, da je završila najmanje srednju školu, kao i da poseduje vozačku dozvolu.
- Cena je 40.000 evra, može i stan u Beogradu. Zvati na navedeni broj telefona. Razmatraju se isključivo ozbiljne ponude – stoji u oglasu.
Surogat materinstvo nije dozvoljeno u našoj zemlji
Objava je na Fejsbuku i sada izazvala lavinu reakcija, a neki od njih su napisalo da ne postoji stan u Beogradu od 40.000 evra.
- Šta će im vozačka dozvola? - pisalo je u komentarima.
Podsetimo, surogat materinstvo u Srbiji nije pravno dozvoljeno. Iako se godinama raspravlja o mogućnosti njegovog uvođenja, trenutno ne postoji zakonski okvir koji bi ovu praksu legalizovao. Naprotiv, prema Zakonu o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, konkretno članu 66, organizovanje ili sprovođenje surogat majčinstva predstavlja krivično delo, za koje je zaprećena zatvorska kazna u trajanju od tri do deset godina.