Na jednom kiosku u Beogradu nedavno se pojavio oglas koji je šokirao mnoge prolaznike. Neki su ga čak i fotografisali pa se fotografija ponovo pojavila na društvenim mrežama gde je pokrenula viralnu temu i izazvala lavinu komentara.

Naime, u oglasu se traži surogat majka, ali uz jasno postavljene kriterijume i, kako stoji, “poštenu” novčanu nadoknadu.

Prema sadržaju oglasa, kandidatkinja bi trebalo da ima oko 30 godina, da ne puši, da je završila najmanje srednju školu, kao i da poseduje vozačku dozvolu.

- Cena je 40.000 evra, može i stan u Beogradu. Zvati na navedeni broj telefona. Razmatraju se isključivo ozbiljne ponude – stoji u oglasu.

Oglas za surogat majku u Beogradu Foto: Facebook Printscreen

Surogat materinstvo nije dozvoljeno u našoj zemlji

Objava je na Fejsbuku i sada izazvala lavinu reakcija, a neki od njih su napisalo da ne postoji stan u Beogradu od 40.000 evra.

- Šta će im vozačka dozvola? - pisalo je u komentarima.