Kako temperature opadaju važno je na vreme pripremiti automobil za sezonske izazove, jer odlaganje ne samo da može skupo da vas košta, već i ozbiljno ugrožava bezbednost u saobraćaju.

Približava se zima, pa bi zato vozači trebalo da budu uveliko spremni na promene uslova na putu koje donose niske temperature, sneg i led.

Provera i zamena ključnih delova vozila pre zime mogu sprečiti kvarove, olakšati vožnju i zaštititi vas i druge učesnike u saobraćaju.

Pravilna zimska priprema ne samo da povećava sigurnost u vožnji, već i produžava vek vozila. Evo šta je sve potrebno proveriti i eventualno zameniti pre nego što stigne zima:

  • Zimske gume su najvažniji deo pripreme. Proverite da li su gume u dobrom stanju i zamenite letnje zimskim čim temperatura padne ispod 7 stepeni.
  • Akumulator - snaga koja pokreće vaš auto i zimi: Hladno vreme može oslabiti kapacitet akumulatora, što otežava paljenje vozila. Pre zime proverite stanje akumulatora, očistite kleme i po potrebi zamenite bateriju.
  • Tečnosti: Antifriz štiti motor od smrzavanja, dok kvalitetno motorno ulje obezbeđuje lakši start i rad motora na niskim temperaturama. Ne zaboravite tečnost za pranje stakala sa antifrizom koja neće zamrznuti na vetrobranskom staklu.
  • Brisači: Dobri brisači brzo uklanjaju sneg, led i vlagu, što je od presudnog značaja za sigurnost. Proverite da li su vaše gume brisača istrošene i po potrebi ih zamenite.
  • Kočnice: Uverite se da su kočione pločice i diskovi u dobrom stanju, a nivo kočione tečnosti adekvatan. Ispravne kočnice su najvažnije za bezbednu vožnju po zimskim uslovima.
  • Grejači i sistem odmrzavanja: Proverite da li grejači i sistem za odmrzavanje funkcionišu kako biste brzo uklonili led sa stakala i osigurali dobru vidljivost.

Pored ovih ključnih stavki, proverite svetla i farove, jer su zimski dani kraći i vožnja je često u uslovima slabije vidljivosti. Uvek imajte u kolima lopaticu za led, četku za sneg i zaštitu za stakla.

Priprema automobila za zimu nije samo preporuka - to je neophodnost za sigurnu i bezbednu vožnju, zato je važno iskoristi ove jesenje dane pred zimu, jer je u nekim krajevima Srbije uveliko napadao sneg.

