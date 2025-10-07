Pesticidi u voću, hormoni u mesu, plastika u vodi, aditivi u hlebu, da li postoji ijedan zalogaj koji je danas bezbedan?

O tome koje su najopasnije namirnice i da li je pijaca sigurnija od supermarketa, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su dr Dajana Kovač, doktor biotehničkih nauka i dr Momčilo Matić, nutricionista.

Kovač: Koristite aplikacije da proverite deklaracije proizvoda

Kovač kaže da toksini mogu da se unesu na svakom koraku.

- Imamo i dobrih i loših proizvoda u ponudi i u sistemima i na pijacama, bitno je da znamo šta smo izabrali, da čitamo i ličnu kartu proizvoda. Htela bih da napomenem da jasno pročitaju sastojke, molim vas pozabavite se svojim zdravljem, treba vam 10 sekundi, čisto da vidite šta je to što kupujete. Uvek postoji ono što je dobra upotreba, a ima nešto i što je da nesavesna upotreba - objašnjava Kovač.

Savetuje upotrebu određenih aplikacija i veštačke inteligencije za skeniranje deklaracije proizvoda. Kako kaže, tim putem možemo dobiti precizniju i pojednostavljenu sliku o onome što konzumiramo.

- Postoje više proizvoda koji su raznim regulativama dozvoljeni da se prodaju. Danas imamo legalno dozvoljenu nezdravu hranu sa prisustvom određenih toksina, svaki dan jedemo i pravimo disbalans u našem organizmu. Moramo da vodimo računa koji je to proizvod koji kupujemo i da pročitamo ličnu kartu proizvoda, a to su sastojci i deklaracija.

Matić: Aditivi su ključni problem u ishrani

Matić ukazuje na problem aditiva i njegove prisutnosti u sferi ishrane.

- Mi imamo jedan veliki problem što se nikad nije ispitivalo dejstvo svih aditiva, uvek se dejstvo ispituje po jednom aditivu. To je jedna sfera koja je veoma zabrinjavajuća. Obavezno mora doći do nekih delovanja direktno na genetski materijal. To je taj problem. Znači, mi stalno imamo udare. Ako imamo veliku koncentraciju u vazduhu loših supstanci, tu je aluminijum, tu su benzopireni od automobila, tu su razne druge supstance, onda to pada u zemljište. Znači, nama ni zemljište, ni vazduh, ni voda nisu zdravi, a na tome se stvara hrana - objašnjava Matić.

Na pitanje šta je zdravo svakodnevno konzumirati od hrane i pića, Matić je predložio:

- Ujutro popijem čašu vode na prazan želudac, kakav limun? Bitno je da voda bude topla, sobna temperatura. To popiti bez ičega, ne treba nam limun - kaže Matić, ističući da primena ovog saveta doprinosi boljoj koncentraciji u toku dana.

Govorio je i o upotrebi sokova na pravilan način.

- Imamo sada proizvode kao što su matični sok od nara, bez šećera, bez aditiva. Tu je i matični sok od šargarepe, nema šećera, isceđena, organska, a odlični su i naši domaći čajevi.

