Grejna sezona polako počinje, a sa njom i strah od visokih računa za električnu energiju. Stručnjaci kažu da se pravilnom upotrebom kućnih aparata može uštedeti i do 30 odsto struje mesečno, što je posebno značajno imajući u vidu da je od 1. oktobra električna energija skuplja. O tome šta najviše troši u domaćinstvu i kako praktično možemo da uštedimo, u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji je govorio Branko Zrnić, elektromehaničar.

Pravilna upotreba plinske boce

- Sve može biti veoma opasno ako ne vodimo računa o tome što koristimo, ako ne razmišljamo puno. Da bismo izbegli sve probleme, moramo se pripremiti. Što se tiče plinske boce, pre nego što je koristimo, moramo proveriti pre svega to crevo kroz koje prolazi gas. Najčešće ispuca i zna da pušta plin u toku korišćenja - objasnio je Zrnić.

Na pitanje da li se to može videti golim okom, odgovorio je:

- Ne može baš golim okom, ali možete rukama da proverite, sa dve ruke da ga cimate i vidite gde je puklo. Sve izgleda ravno, ali kad ga savijete, vidi se gde je napuklo.

Istakao je da je bezbedno da to sami proverimo:

- Ako se primeti i najmanja pukotina, odmah ga zamenite. To crevo nije više od 200 do 250 dinara, a mnogo znači. Kada završite korišćenje plinske boce, obavezno zavrnite točkić na izlazu iz boce i samim tim ćete biti sigurni.

Dodao je da treba obratiti pažnju i na spoj između creva i ventila:

- Ako crevo nije gumeno, ako je od plastike, mora imati šelnu, stezaljku koja dobro stegne crevo. Ako nema šelne, može tu da pušta gas. To je vrlo bitno za bezbedno korišćenje.

Pravilna upotreba produžnih kablova

Govoreći o električnim uređajima, upozorio je na čestu pojavu preopterećenja produžnih kablova:

- Na produžne gajtane ne savetuje se korišćenje potrošača većih od 1.500 vati. Sve grejalice su preko dva kilovata, pa nije preporučljivo uključivati ih u produžni gajtan. Peglu možda možete, jer kraće radi, ali i to je rizično. Ti kablovi su najčešći uzrok paljevina u stanu jer su ljudi neodgovorni, recimo, uključe TA peć na produžni, to nikako ne sme.

Na pitanje gde treba kupovati produžne kablove i kako prepoznati kvalitetan.

- Ako već kupujete produžni gajtan, kupite onaj koji ima tri žice od 2,5 mm kvadratna. Najčešći su oni od 0,75 ili 1,5 mm, ali oni nisu predviđeni za veće potrošače. Takođe, preporučujem da na njemu nema prekidača, što manje prekidača, to bezbednije napajanje - objasnio je Zrnić.

