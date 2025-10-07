Slušaj vest

Dok se na Balkanu i dalje gložimo po nacionalnoj pripadnosti i zbog pokušaja prekrajanja međa, posebno onih državnih, kada odemo van ovih naših granica - tamo u tuđini na sve zaboravimo. Tako je, izgleda, bar kod većine nevezano kom narodu i narodnosti pripadaju sa prostora bivše Juge. Nekako se ujedine, znaju da se potpomognu, da se i zajedno provesele, a posebno kad ih muka natera onda nije važna ni vera ni ime. Baš kao što ih je sada snašao jad i kazna od 2.500 evra jer nisu odvajali smeće u kante onako kako je Nemac naložio.

- Živim u zgradi u Bavarskoj, u kojoj ima svega - od Bosanaca i Srba, do Turaka, Hrvata, Albanaca i jedne bake Nemice koja zna da kaže "dobar dan" i "rakija". Sve bi bilo idealno da nismo dobili kaznu od 2.500 evra zbog pogrešnog odvajanja smeća. Da, dobro čitate - dve i po hiljade, jer je neko ubacio plastičnu bocu u "bio kantu". I sad, naravno, niko nije kriv - navodi se u objavi na fejbuk stranici "Balkanci u Njemačkoj":

- Sastanak stanara ličio je na sednicu Ujedinjenih nacija. Svako priča na svom jeziku, svi se slažu da je sistem nepravedan, ali niko ne zna gde ide staklo od ajvara. Jedan Turčin tvrdi da je plastika isto što i papir "ako je tanka", jedan naš čovek kaže da "smeće nema naciju", a komšija iz Srbije objašnjava kako je sve to "njihova taktika da nas oderu". Gazda zgrade doneo papir sa objašnjenjem boja kanti - Gelb, Braun, Blau - ali mi smo to shvatili kao kviz.

Stilom podseća na neku humoresku, ali stvar je izgled ozbiljna.

- Onda je stiglo pismo od suda. U njemu piše da će se održati ročište jer niko nije hteo da plati kaznu. U trenutku sam osetio onu poznatu balkansku paniku: "Ma nisam ja, nego komšija na drugom spratu". A komšija s trećeg odmah kaže: "To su sigurno ovi novi iz Bosne, oni još ne znaju sistem". A ja sedim i gledam u onu kantu, kao da ću u njoj naći odgovor na pitanje života - nastavlja se priča o ovoj "drami":

Kante za smeće zadale im glavobolju - plava, žuta, smeđa Foto: Shutterstock

- Najgore je što niko ne zna ko je ubacio šta. Svi zaklinju se u decu, u pasulj, u Alaha, da nisu oni. Jedan Hrvat čak izneo dokaz - sliku svoje kese sa ispravno razvrstanim smećem, kao da je diplomirao ekologiju. Turčin predlaže da se kazna podeli na sve stanare, Bosanac kaže: "Neću da plaćam tuđe plastike", a Nemica uzdahne i kaže: „In Deutschland gibt es Ordnung" - a mi svi u glas: "Znaaaamo!"

Sad se svi, veli, boje da bace smeće.

- Ljudi drže kese u stanu po tri dana, jer više ne znaju gde šta ide. Ja sam sinoć pola sata gledao u praznu jogurt čašu i guglao: "Ide li jogurt čaša u žutu ili plavu kantu ako ima poklopac od aluminijuma?" Nikad nisam osećao toliku egzistencijalnu krizu zbog plastike.

Spremili su se svi za sud. Ali šta da kažu tamo?

- Ako pitaju ko je bacio pogrešno smeće, verovatno ćemo svi reći: "Nismo sigurni, ali verujemo da nije niko iz naše familije". Neko će verovatno pokušati objasniti sudiji da kod nas kući sve ide u istu kantu i da nam je to "u krvi". Ali, eto, sad nam je u krvi i kazna. I dok čekam ishod, razmišljam - možda nas ovaj sud i spasi. Možda će nam objasniti bolje nego svi plakati u zgradi gde ide plastika, a gde papir. A ako ništa drugo, bar ćemo naučiti da u Nemačkoj i smeće ima zakon.

Na sve ovo krenuli su komentari. Među njima bilo je i onih u kojima je izražena sumnja da je sve to istina ili u kojima su poručivali da moraju da prihvate pravile pošto nisu više na Balkanu, pa su navođeni i primeri da se stavrno to dešava i u drugim zapadnim zemljama, a jedan je ostvario čak 1.300 lajkova - u njemu se daje savet šta činiti na sudu:

- Izvini se sudiji što si neuk i zamoli ga da te uputi u problematiku. Pitaj ga zna li on uopšte da vi plaćate i koliko plaćate odvoz smeća. Pa ga onda pitaj zna li on da to sortirano smeće služi kao sirovina. Pa ga onda pitaj da li tu sirovinu, tako sortiranu, preuzima neka privatna firma i daljom preradom stiče materijalnu dobit. Pa ga onda pitaj da li on tu dobit deli sa stanarima zgrade. A onda ga pak pitaj da li je to država naredila da vi besplatno a pod pretnjom sankcijama morate džaba da radite za tog "privatnog smetljara", koji preko ledja svih stanara štedi na ljudskim resursima u okviru firme, a na koji način izbegava da plaća porez državi - navodi se u komentaru pa finišira:

- Pa ga onda pitajte kome treba da se plati kazna, u koju svrhu, kao i dokaz da je u pogređan kontejner ubačen "strani elemenat" težak 2.500 evrića. A onda im reci da dolaziš iz trećeg sveta gde su se sirovine poput papira i metala pošteno otkupljivale od vlasnika koji su ih kupili, pa im više ne trebaju. Dok ti ovo ne razjasne ništa nikome ne plaćaj. A onda registrujte kakvu asocijaciju građana koja će se dalje baviti ovom problematikom.