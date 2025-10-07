Zbog niskih temperatura, u pribojskim osnovnim i srednjim školama nastava će u narednim danima biti skraćena na 30 minuta dok se ne obezbedi stabilno grejanje u svim obrazovnim ustanovama.

Predsednik Aktiva direktora u Priboju, Mladen Polić, rekao je da su direktori još od petka u stalnom kontaktu sa lokalnom samoupravom i nadležnim preduzećem, kako bi se sistem daljinskog grejanja što pre pokrenuo.

- Škole koje imaju sopstveni, nezavisni sistem grejanja već su počele sa radom u normalnom režimu – to su Osnovna škola ‘9. maj’ u Sastovcima, OŠ „Blagoje Polić“ i OŠ „Nikola Tesla“ u Pribojskoj Banji. Međutim, škole koje zavise od gradskog sistema grejanja još uvek su bez toplih učionica, zbog čega su učenici i roditelji s pravom nezadovoljni“, izjavio je Polić.

Kako je naveo, sastanak Aktiva direktora održan je upravo zbog pritužbi roditelja i otežanih uslova za odvijanje nastave. U dogovoru sa Školskom upravom, časovi su od ponedeljka nakon trećeg časa već skraćeni na 30 minuta, a đaci su zadržani u prostorijama škola do dolaska prevoza.

- Ovakva situacija stvara dodatne probleme, naročito za nastavnike koji rade u više škola – jer one koje imaju grejanje drže nastavu u punom trajanju, dok druge prelaze na skraćeni režim. To remeti organizaciju časova i prevoza učenika, posebno onih koji svakodnevno dolaze iz drugih mesta, pa čak i iz susedne države“, objašnjava Polić.

U susednom Prijepolju, zbog hladnih radijatora časovi su takođe skraćeni na pola sata u Osnovnoj školi „Vladimir Perić Valter“ i Gimnaziji. Nastava se i tamo odvija u skraćenom režimu dok se ne uspostavi grejanje.

Odluka o skraćenju nastave u Priboju i Prijepolju biće na snazi dok se sistem grejanja u potpunosti ne uspostavi.