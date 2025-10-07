Tereni Košarkaškog kluba Partizan na Kalemegdanu sinoć su bili mesto sjajne energije, sportskog duha, ali i humanosti. Na turniru "Igramo za zlato!", u organizaciji Fondacije "Jedro", pod obručima zaigrala su dobro poznata lica iz sveta muzike, filma, kulture i sporta. Osim ljubavi prema basketu, sve ih je povezala želja da pruže podršku šestogodišnjem Dušanu, dečaku koji se hrabro bori sa Dišenovom mišićnom distrofijom.

Foto: Dragan Kujundžić

Na terenu su snage odmerili bivši kapiten KK Crvena zvezda Branko Lazić, bivši košarkaš Partizana Vladimir Petrović, glumci Stevan Piale, Nikola Sarić Sajko, Nikola Nešević Nemez, Jelena Matijašević, Andriana Đorđević, Tamara Belošević, Bojana Grabovac, Tanja Živković, pevačica Ana Bebić, muzičari Nigor Lazić, Aca Sofronijević, Stefan Nevistić i Branko Koprivica, reperi Smoke Mardeljano, Bigru i Paja, kao i Filip Ugrenović, Ivan Ivanov, Igor Simić, Ivan Kljajić (producent), Bojan Đorđević (slikar), pisac Marina Bugarčić i Stevan Stevanović (Survivor).

Neki su pokazali skrivene talente, a svi zajedno potvrdili da sport i solidarnost idu ruku pod ruku. Za vreme igre, atmosferu dodatno „zagrejali" DJ Lemme i DJ Munja, a za vođenje programa zadužen je uigrani dvojac: sportski komentator Smiljan Banjac i glumica Nataša Aksentijević.

Foto: Dragan Kujundžić

Nakon turnira, druženje se nastavilo u klub-restoranu „Frida", koji je za ovu priliku otvorio svoja vrata učesnicima i gostima. Uz svirku benda Humans, opuštenu atmosferu i dobro raspoloženje, održana je aukcija dresova i lopti koje su za ovu priliku specijalno donirali KK Partizan i KK Crvena zvezda. Ukupno je prikupljeno više od 200.000 dinara, koji će biti usmereni za terapiju koja može promeniti Dušanov život.

Fondaciju „Jedro" osnovale su porodice petorice dečaka obolelih od Dišenove mišićne distrofije, sa ciljem da obezbede sredstva za njihovo lečenje. Ova retka bolest javlja se kod 1 od 3500 muške novorođenčadi koji, usled nedostatka distrofina u organizmu, prve simptome osete do pete godine života.

Foto: Dragan Kujundžić

Iako donedavno nijedna dostupna vrsta terapije nije bila efikasna, nova terapijska procedura dala je dobre rezultate u usporavanju, pa i zaustavljanju bolesti. Zahvaljujući dosadašnjim akcijama Fondacije, već su obezbeđena sredstva koja omogućavaju da četvorica dečaka prime terapiju, a turnir je bio još jedan važan korak ka tome da pomoć stigne i do petog, Dušana.

Foto: Dragan Kujundžić

Svi koji žele da podrže rad Fondacije mogu to učiniti slanjem SMS poruke sa brojem 5 na 3091 ili:

Donacijom na namenski dinarski račun u Srbiji (Banca Intesa: 160-6000002005224-26);